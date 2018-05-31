Порошенко на Книжковому Арсеналі шукав туконі

Президент України Петро Порошенко відвідав інтерактивну VR-інсталяцію для дітей "Знайомство з туконі" на Книжковому Арсеналі.

Туконі - лісові мешканці, вигадані львівською художницею Оксаною Булой. Спочатку персонажі з'явилися на листівках, а потім перекочували в літературу. Спільними зусиллями "Видавництво старого Лева", український проект New Cave Media, благодійний проект ЛакіБукс і команда Книжкового Арсеналу створили віртуальну реальність, в якій з туконі можуть познайомитися всі бажаючі.

Інсталяція зацікавила Президента України, який за традицією прийшов на відкриття книжкової виставки. Одягнувши VR-окуляри Петро Порошенко спочатку розгубився і запитав, кого він має шукати. Але вже за кілька секунд побачив Туконі, який вийшов з лісу привітатися з Президентом.

Також Петро і Марина Порошенко відвідали стенд ЛакіБукс.

Цей проект уже рік займається видавництвом та безкоштовним поширенням науково-популярних книг для підлітків українською мовою. Тисячі примірників перекладеної та української літератури в рамках проекту поповнили бібліотечні фонди та інтернати Сходу і Півдня України.

У цьому році на Арсеналі ЛакіБукс презентує першу українську книгу для підлітків про біотехнології авторства біолога і лікаря Аліни Штефан. Разом з тим проект став генеральним партнером всієї дитячої програми Книжкового Арсеналу.

Президентське подружжя активно спілкувалося з юними відвідувачами стенду. Побачивши 9-річну Софію, яка на стенді Лакі Букс розглядала щось в мікроскопі, Президент дізнався, що дівчинка збирається стати хіміком.

Познайомитися з туконі, побачити ДНК і дізнатися, як виглядають органічні клітини під мікроскопом можна в правому крилі Книжкового Арсеналу всі дні роботи виставки.