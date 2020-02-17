Весовая категория.

Чем отличается "барыга" от "народного президента"? Ну, как минимум своим политическим весом на мировой арене. Тот случай, когда твое слово что-то значит - в отличие от слов того, кто весело щебечет отсебятину, нужную только ему самому, а не окружающим.

Есть хороший совет: пиши (или говори) о том, что важно слушающим тебя, читающим тебя, а не тебе лично. Никого не интересует, что ты устал, либо соскучился по семье, по сцене или не выспался. Это абсолютно никому не интересно, кроме фанатиков в сети или на концертах. Лидер должен приезжать и говорить о том, что может заинтересовать общество, и тогда он - Лидер. А не временщик, внутренне не перестроившийся.

Кстати, Путин на таких площадках (вернее его представители, сам-то он не любит вылазить из скорлупы) если что-то обещает, то делается это на фоне угрозы, прямой или завуалированной. Напасть, кинуть на деньги, запретить своим туристам у тебя отдыхать, раздавить твои яблоки бульдозером и прочее подобное.

Порошенко - бизнесмен, и с сытой Европой может и умеет говорить на ее языке, и если бы не война с Россией - Украина продолжила бы принимать инвесторов как минимум под слово Порошенко. Чего не скажешь о нашей действующей власти, которая может обещать няньку для бизнеса, но этому слову никто не верит. Только и остается, что говорить о себе любимом, жаловаться на нехватку времени и сил и обещать несбыточное. Между прочим, без стратегии нет качественной тактики - в нашем случае его действия хаотичны, беспорядочны и нецелесообразны.

Поехал, что-то рассказал, бюджетные деньги потратил, а толку - ноль. Тот случай, когда приставка "народный" не добавляет результативности.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!