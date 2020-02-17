Головна Новини
17 лютого • оновлено в 07:19
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Олена Кудренко
Олена Кудренко
Блогер Всі статті автора

Порошенко может говорить с сытой Европой на ее языке

2.1т
Читати матеріал російською

Весовая категория.

Чем отличается "барыга" от "народного президента"? Ну, как минимум своим политическим весом на мировой арене. Тот случай, когда твое слово что-то значит - в отличие от слов того, кто весело щебечет отсебятину, нужную только ему самому, а не окружающим.

Есть хороший совет: пиши (или говори) о том, что важно слушающим тебя, читающим тебя, а не тебе лично. Никого не интересует, что ты устал, либо соскучился по семье, по сцене или не выспался. Это абсолютно никому не интересно, кроме фанатиков в сети или на концертах. Лидер должен приезжать и говорить о том, что может заинтересовать общество, и тогда он - Лидер. А не временщик, внутренне не перестроившийся.

Кстати, Путин на таких площадках (вернее его представители, сам-то он не любит вылазить из скорлупы) если что-то обещает, то делается это на фоне угрозы, прямой или завуалированной. Напасть, кинуть на деньги, запретить своим туристам у тебя отдыхать, раздавить твои яблоки бульдозером и прочее подобное.

Новини
Опять во всем виноват Порошенко?

Порошенко - бизнесмен, и с сытой Европой может и умеет говорить на ее языке, и если бы не война с Россией - Украина продолжила бы принимать инвесторов как минимум под слово Порошенко. Чего не скажешь о нашей действующей власти, которая может обещать няньку для бизнеса, но этому слову никто не верит. Только и остается, что говорить о себе любимом, жаловаться на нехватку времени и сил и обещать несбыточное. Между прочим, без стратегии нет качественной тактики - в нашем случае его действия хаотичны, беспорядочны и нецелесообразны.

Поехал, что-то рассказал, бюджетные деньги потратил, а толку - ноль. Тот случай, когда приставка "народный" не добавляет результативности.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Олена Кудренко Олена Кудренко
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Елены Кудренко
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
10
7
Смішно
17
Цікаво
5
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
Говорить то он может, но больше ничего))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
зебилы идут нах.Порох-президент!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
bregovich mark
bregovich mark
Рашашвальгельминты,шото мало вас?Офис не открыли????В очереди мучаетесь глисты.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги