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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Суспільство

"Наш президент!" Порошенко здивував українців на рейсовому літаку. Фотофакт

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П'ятий президент України Петро Порошенко летів звичайним рейсовим літаком в економ-класі з Києва до Львова.

Інші пасажири були раді зустрічі, робили селфі та скандували "наш президент". Фото з поїздки оприлюднив на своїй сторінці в Facebook прес-секретар п'ятого глави держави Святослав Цеголко.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Фейсбук Святослава Цеголка

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Фейсбук Святослава Цеголка

Новини
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Петро Порошенко

Петро Порошенко

Фейсбук Святослава Цеголка

“Сьогодні на авіарейсі Київ-Львів пожвавлення. Є можливість зробити селфі. Особливо приємно, коли поважне товариство зустрічає фразою: "наш президент", – зауважив він.

Я повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко зробив заяву про об'єднання із Зеленським.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Петро ПорошенкоСвятослав Цеголко
Місце
Україна
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Santi Amonito
Santi Amonito
А куда делся зЭ-велосипедёр на своем двухколесном "коныке" - "приколозависимых" амнезия разбила? Ну и не в коляске же это зЭ-немовля возить на работу? Зато, для эйфории наркозЭ-билов, теперь его в детском кресле везут - в одной машине, во второй - подгузники и памперсы. Остальные с няньками и мамками - сопли и слюни подтирать.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
опять в мятом костюме и рваных носках?
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
За то на Мальдивы за 500 000 Евро слетал на 7 суток на частном.
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