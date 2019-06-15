"Наш президент!" Порошенко здивував українців на рейсовому літаку. Фотофакт

П'ятий президент України Петро Порошенко летів звичайним рейсовим літаком в економ-класі з Києва до Львова.

Інші пасажири були раді зустрічі, робили селфі та скандували "наш президент". Фото з поїздки оприлюднив на своїй сторінці в Facebook прес-секретар п'ятого глави держави Святослав Цеголко.

Петро Порошенко Фейсбук Святослава Цеголка

Петро Порошенко Фейсбук Святослава Цеголка

Петро Порошенко Фейсбук Святослава Цеголка

“Сьогодні на авіарейсі Київ-Львів пожвавлення. Є можливість зробити селфі. Особливо приємно, коли поважне товариство зустрічає фразою: "наш президент", – зауважив він.

Я повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко зробив заяву про об'єднання із Зеленським.

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