Головна Новини
5 травня • оновлено в 18:20
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Порошенко: лікарі поставили владі "двійку" за підготовку до пандемії

1.6т
Читати матеріал російською

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що влада провалила підготовку до епідемії коронавірусу на рівні медичних закладів, і це визнають дві третини лікарів в Україні.

Замість того, щоб забезпечити медпрацівників засобами захисту, на початку року мільйони масок були вивезені з України. Тепер благодійники змушені завозити захист для медиків з Китаю та Південної Кореї, сказав він в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Порошенко нагадав, що жодної відповідальності за спустошення державних запасів ніхто у владі досі не поніс.

Порошенко: лікарі поставили владі "двійку" за підготовку до пандемії

"Оприлюднене опитування лікарів, які знаходяться на передньому краї боротьби з пандемією коронавірусу. І 65% всіх лікарів України, представництво яких було опитано, вважають дії української влади по протидії пандемії, оцінюють їх по 5-ти бальній системі на одиницю або двійку. Дві третини лікарів", – підкреслив Порошенко.

"А як можна оцінювати дії влади, якщо зараз в цій студії ми почули, що на початку року уряд України не перешкоджав вивезенню з України мільйонів захисних масок, які продавалися по ціні 80 копійок. А після цього за державні кошти ці самі маски купувалися дорожче 20 гривень. Ми створили тимчасову слідчу комісію, передали документи в правоохоронні органи. Ви думаєте, когось притягнули до відповідальності? Ні. Не знайшли порушень", – зауважив лідер "Європейської солідарності".

Порошенко нагадав, що як в 14-му році на захист армії, сьогодні на захист медиків стали волонтери та меценати, які об’єднують зусилля і допомагають країні.

"В Україну завезено коштами благодійників 170 тисяч захисних костюмів. Додатково ще 130 тисяч завезла наша команда з Кореї і Китаю. Всі захисні костюми було розподілено спільно з Міністерством охорони здоров’я по ключовим опорним лікарням, бо мета наша стоїть захистити лікарів. Додатково зі спеціальними антивірусними окулярами, бахілами, рукавичками, масками, з усім необхідним", – зазначив п’ятий президент.

"Це робиться тому, що ми маємо захистити лікарів, бо в першу чергу – я кажу як п’ятий президент і Верховний Головнокомандувач – якщо ти хочеш виграти війну, ти в першу чергу маєш піклуватися про армію. Наша армія протидіі коронавірусу – це наші лікарі", – переконаний Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в партії "Європейська солідарність" заявили, що економічні проблеми в Україні почали нагромаджуватися ще до початку пандемії коронавірусу – щойно закінчився "запас міцності", створений ще за президентства Петра Порошенка.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
5
2
Смішно
12
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Wick John
Wick John
Алкаш сам развалил медицину назначивши санитарку из пендостана и.о министра здравоохранения
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Ну а чья де там власть то если 70% слуг это ретины людишки которых он туда пропихнул и которые исполняют его приказы и вредят стране на зло что бы потом Петя попытался снова стать прещидентом)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 12697.

    Вилікувалися: 1875. Померли: 316.

  • У світі захворіли вже більше 3,6 мільйона осіб, загинули – 252 тисячі.

  • В Україні продовжили карантин до 22 травня, однак послаблення почнуться з 11 травня.

  • Кабмін заявив, що карантин в Україні можуть продовжити після 22 травня.

  • Британія звинуватила Росію в спробах вкрасти інформацію про вакцину від COVID-19.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги