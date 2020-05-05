Порошенко: лікарі поставили владі "двійку" за підготовку до пандемії

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що влада провалила підготовку до епідемії коронавірусу на рівні медичних закладів, і це визнають дві третини лікарів в Україні.

Замість того, щоб забезпечити медпрацівників засобами захисту, на початку року мільйони масок були вивезені з України. Тепер благодійники змушені завозити захист для медиків з Китаю та Південної Кореї, сказав він в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Порошенко нагадав, що жодної відповідальності за спустошення державних запасів ніхто у владі досі не поніс.

"Оприлюднене опитування лікарів, які знаходяться на передньому краї боротьби з пандемією коронавірусу. І 65% всіх лікарів України, представництво яких було опитано, вважають дії української влади по протидії пандемії, оцінюють їх по 5-ти бальній системі на одиницю або двійку. Дві третини лікарів", – підкреслив Порошенко.

"А як можна оцінювати дії влади, якщо зараз в цій студії ми почули, що на початку року уряд України не перешкоджав вивезенню з України мільйонів захисних масок, які продавалися по ціні 80 копійок. А після цього за державні кошти ці самі маски купувалися дорожче 20 гривень. Ми створили тимчасову слідчу комісію, передали документи в правоохоронні органи. Ви думаєте, когось притягнули до відповідальності? Ні. Не знайшли порушень", – зауважив лідер "Європейської солідарності".

Порошенко нагадав, що як в 14-му році на захист армії, сьогодні на захист медиків стали волонтери та меценати, які об’єднують зусилля і допомагають країні.

"В Україну завезено коштами благодійників 170 тисяч захисних костюмів. Додатково ще 130 тисяч завезла наша команда з Кореї і Китаю. Всі захисні костюми було розподілено спільно з Міністерством охорони здоров’я по ключовим опорним лікарням, бо мета наша стоїть захистити лікарів. Додатково зі спеціальними антивірусними окулярами, бахілами, рукавичками, масками, з усім необхідним", – зазначив п’ятий президент.

"Це робиться тому, що ми маємо захистити лікарів, бо в першу чергу – я кажу як п’ятий президент і Верховний Головнокомандувач – якщо ти хочеш виграти війну, ти в першу чергу маєш піклуватися про армію. Наша армія протидіі коронавірусу – це наші лікарі", – переконаний Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в партії "Європейська солідарність" заявили, що економічні проблеми в Україні почали нагромаджуватися ще до початку пандемії коронавірусу – щойно закінчився "запас міцності", створений ще за президентства Петра Порошенка.

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