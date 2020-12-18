Порошенко – генералу Марченку: я щасливий, що доведено безглуздість спроб вибити таку людину як ви

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко зустрівся із кіборгом, генералом Дмитром Марченком, який рік тому вийшов під заставу із СІЗО, де перебував за сфальсифікованими обвинуваченнями.

Про це повідомив сам Порошенко у своєму Facebook, зазначивши, що радий був долучитися до акції благодійників для звільнення ув'язнених.

"Не віриться, що вже пройшов рік, але я дуже щасливий, що команда тримається разом у дуже непростих умовах, і життя довело абсолютну безглуздість тих спроб і звинувачень, які люди з антимайдану, команда Януковича, команда негідників застосувала для того, щоб зруйнувати новозбудовану армію. Для того, щоб вибити таку людину як ви", – сказав Порошенко.

П’ятий Президент зауважив, що мало хто знає подробиці бойового шляху генерала Марченка. "Я вам дякую і за ваші дії в Криму, про які мало хто знає. Для мене Ізварино не порожній звук, там я потрапив під перший обстріл в квітні 2014 року. Пам’ятаю ваші дії, і десантуру, і піхоту в Ізваринському районі. У жовтні старий термінал, і в листопаді – новий термінал. Мало хто розуміє, що 70-80% часу в 2014-2015 роках ви провели саме в зоні АТО", – нагадав Порошенко.

Порошенко згадав про подвиги Марченка у Криму та зоні АТО Пресслужба "Європейської Солідарності"

Він також наголосив, що не менш важливою була робота з реформування Міноборони. "До цих "авгієвих конюшень" зруйнованого Міністерства оборони всі навіть підступитися боялися, бо воно затягувало, перетравлювало і викидало. Волонтерський десант взяв на себе сміливість за моїм проханням. Я сказав, що це аж ніяк не менш важливо, ніж бути на фронті, бо фронт був і там", – переконаний п’ятий президент.

Він нагадав, як починали реформування системи речового та медичного забезпечення. "І прославлена система харчування та харчового забезпечення, і закупівля нових видів озброєння. Цей наш волонтерський десант наплодив собі стільки ворогів, займаючи принципову державницьку позицію", – наголосив Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" зауважив, що за останній рік переслідування учасників АТО, ветеранів, волонтерів, героїв Майдану стало системним.

"Якби це був тільки ваш випадок, чи мій випадок, а це і Ріфмастер, і Таня Чорновол, і Маруся Звіробій, і Софія Федина. І прямі удари по волонтерам, добровольцям, військовим. Остання ситуація з генералом Назаровим, коли замість того, щоб притягнути до відповідальності тих, хто безпосередньо збивав літак, намагаються перекласти відповідальність. Хто потім після таких прецедентів буде захищати країну, коли за виконання своїх функцій по обороні держави люди опиняються дискредитованими", – наголосив Порошенко.

П’ятий Президент висловив тверде переконання, що усі ці справи, як і справа Марченка, врешті решт розваляться. Він також нагадав, як рік тому тисячі волонтерів збирали гроші на заставу для бойового генерала.

"Навіть питання не в тому, що ви опинилися на волі, а наскільки велика кількість сотень, тисяч людей, які вважали, що це їхня справа, щоб Марченко був на свободі – це була їхня особиста і дуже важлива справа", – наголосив Порошенко.

Він зауважив, що коли буде повернута застава, кошти спрямують на допомогу людям від пандемії коронавірусу. "У нас є важлива програма забезпечення киснем всіх областей України. Сподіваюся і тримаю кулаки для того, щоб швидше вирішили справу і передали цю позицію на корисні благодійні цілі", – сказав Порошенко.

"Досудове слідство вже закінчене. З адвокатами було прийняте рішення подати позов про зменшення застави. Я розумію, що Україна зараз у тяжкому стані, і в мене є знайомі, які помирають через те, що не вистачає кисню. Я знаю, що у вас є фонд і він дуже багато допомагає. Бачу, скільки ви робите для країни. Я особисто буду просити суддю, щоб повернув ці кошти, щоб ви могли їх спрямувати на спасіння життів людей, які цього потребують", – сказав Марченко.

"Я захоплююсь вашою витримкою, захоплююсь вашою любов’ю до України. Я, пане генерале, прошу зберігати такий настрій. Легко ніколи не було. Ні в Ізварино, ні в ДАПі, ні в Міністерстві оборони. Ми пройшли там – подолаємо й зараз. І буде в нас Ріфмастер на волі, і Кузьменко на волі, і відіб’ємо ми Таню Чорновол. Я оптиміст, і все в нас буде добре", – підсумував Петро Порошенко.

Порошенко зустрівся з генералом Марченком Facebook Петра Порошенка

Як відомо, рік тому Петро та Марина Порошенки долучилися до благодійної акції, оголошеної громадськими активістами на підтримку кіборга, генерала Дмитра Марченка, який за надуманими звинуваченнями перебував у СІЗО. Суд призначив заставу розміром 20 мільйонів гривень. За три дні понад три тисячі активістів зібрали більше мільйона гривень, решту необхідної суми внесла родина Порошенків.

Генерал Марченко відмовлявся виходити під заставу, доки його підлеглі перебували у СІЗО. "Позиція справжнього офіцера і генерала. І ми прийняли це рішення, коли ми добилися в суді звільнення наших бойових побратимів", – зазначив тоді Порошенко. 18 грудня 2019 року генерал Марченко після внесення застави вийшов із СІЗО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятий президент Петро Порошенко також висловився щодо справи генерала Назарова, назвавши її прецедентом, який може мати далекосяжні наслідки для обороноздатності України.