Фонд Порошенка анонсував доставку в Україну швейцарських тестів на антитіла до коронавірусу

Відбулася чергова розмова п’ятого президента України, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка з главою світової фармацевтичної компанії "Ля Рош" Северіном Шваном. У ході розмови сторони домовились про поглиблення вже існуючої співпраці по протидії коронавірусу. Про це повідомляється на сайті "Європейської Солідарності".

Петро Порошенко висловив вдячність за співпрацю та важливу допомогу "Ля Рош" для подолання загрози поширення коронавірусу в Україні.

"Вже у найближчі дні в Україну прибуде перша партія комплектів тестів, закуплених Фондом Порошенка для проведення якісного діагностування захворювання на коронавірус, яка буде розподілена серед лабораторій більшості постраждалих від коронавірусу областей. Йдеться про тести, що дають змогу визначити наявність імунітета до коронавірусу", - зазначено у повідомленні.

Лідер "Європейської Солідарності" поінформував співрозмовника про заходи, які вживаються в Україні для боротьби з епідемією.

"Домовлено про поглиблення співпраці між Всеукраїнською благодійною організацією "Благодійний фонд Порошенка" та "Ля Рош" у справі протидії коронавірусу в Україні. Глава компанії "Ля Рош" високо відзначив благодійну діяльність Петра Порошенка у справі забезпечення українських медичних закладів необхідними засобами для ефективної боротьби з коронавірусом в Україні", - повідомляють у "ЄС".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Фонд Порошенка, корпорація "Рошен" та партійці "Європейської Солідарності" активно долучилися до протидії поширенню пандемії коронавірусу. Зокрема, зусилля команди Порошенка були спрямовані на ремонт несправних ШВЛ, закупівлю захисних костюмів та окулярів, а також медичних масок.

Крім того, "Європейська Солідарність" послідовно відстоює необхідність впровадження страхування від коронавірусу для медичних працівників. Адже згідно статистики, кожен 5-ий хворий з підтвердженим діагнозом COVID-19 - медик. Така ситуація склалася, зокрема, через низьку забезпеченість українських лікарень засобами захисту.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!