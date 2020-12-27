Порошенко запросили на ковзанку вихованців дитбудинків

Петро та Марина Порошенки влаштували справжнє новорічне свято для вихованців дитбудинків. У зимовому містечку ROSHEN Winter Village 23 дітей, які виховуються у дитбудинку сімейного типу родини Дейкун, у дитбудинку "Надія" з села Мокрець на Київщині та броварському Центрі реабілітації дітей з інвалідністю розважались, катались на ковзанах і, звісно, отримували новорічні подарунки.

"Нам потрібне свято, потрібен позитив, потрібен гарний настрій. Я думаю, що найкращим місцем для гарного настрою є Roshen Winter Village. Це навіть не ковзанка – це зимова казка. Причому зимова казка не лише для дітей, не лише для підлітків, зимова казка для всіх. Тут ми бачимо палаючі очі, посмішки людей", – поділився емоціями Петро Порошенко.

"І тут ми вчергове бачимо, що все, що робить Рошен, все, що робить Фонд нашої родини, фонд Порошенка, починаючи від цукерок і закінчуючи театром на Подолі, починаючи від ремонту і створення відділення Охматдит – і закінчуючи Кременчуцькою лікарнею – це все найвищої якості, це несе людям радість", – зазначав п’ятий президент.

"Дуже важливо, щоб ми не забували постійно дбати про тих, хто поруч з на и і потребує нашої допомоги. Від того, яке ми з вами наступне покоління виховаємо – буде залежати, яка Україна буде в майбутньому", – сказала депутатка Київради, голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко.

"Я дуже щиро бажаю у 2021 році нашій державі і нашому українському народу перемоги, ми її заслужили. З Новим роком! Веселих свят!", – побажав лідер "Європейської Солідарності".

Як відомо, компанія Рошен багато років поспіль реалізує масштабні соціальні проекти. Зокрема, за кошти компанії збудований Театр на Подолі (інвестиції склали 177 млн грн). У 2020 році був завершений капітальний ремонт відділення онкогематології та створене відділення аутологічної трансплантації кісткового мозку в Національному інституті раку. Загальний бюджет проекту, який тривав майже 2 роки, склав 50 мільйонів гривень.

Майже 90 млн грн компанія Рошен витратила на благодійну допомогу лікарні "Охматдит". Рошен надає фінансову підтримку Київському дитячому кардіоцентру та Кременчуцькій міській дитячій лікарні. 50 млн грн компанія передала на реконструкцію зоопарку у Черкасах. З початку російської агресії родина Порошенків витратила 700 млн грн на потреби армії та інфраструктурні проекти для військових.

Від початку пандемії коронавірусу Фонд Порошенка, компанія Рошен і волонтери передали медзакладам понад 157 тисяч захисних костюмів, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю та ремонт понад 50 апаратів ШВЛ. Допомогу отримали близько 200 лікарень. Понад 50 тисяч продуктових наборів отримали люди із вразливих категорій.

Зараз Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" опікуються закупівлею кисневого обладнання для хворих на COVID-19.