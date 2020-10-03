Порошенка госпіталізували через коронавірус

П'ятого президента України Петра Порошенка, у якого раніше виявили коронавірус, 3 жовтня госпіталізували з двостороннім запаленням легенів.

Екс-глава держави знаходиться у столичній лікарні. Про це повідомила дружина політика Марина Порошенко, а також на сторінці "Європейська Солідарність" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

COVID-19 також підтвердили у його дочки.

"Сьогодні з COVID-19 борються мій чоловік і наша дочка. Петро Олексійович госпіталізований в одну з київських лікарень, яка лікує хворих на коронавірус. Незважаючи на те, що мій чоловік має двостороннє запалення легенів, він має сильну волю і демонструє її в боротьбі з хворобою. Він чітко дотримується прописаного протоколу лікування", – розповіла Марина Порошенко.

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