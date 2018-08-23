Коло дбайливих друзів із садистськими нахилами постійно накидують мені лінки на популярні сторінки Києва, де піднімають питання про доцільність параду. З фокусом на, звісно ж, натовпи жителів, що заливають потоками жовчі репетиції і сам парад. Зі спортивного інтересу перечитав тони коментарів у цих групах (дякую, пацани, нічим же було зайнятись перед сном) і постів по темі, тож можна легко побачити чіткий поділ усіх хейтерів параду на дві категорії:

1/ найменша з них - це ветерани чи діючи військові, які відчувають дисонанс різного ступеню між станом своєї частини та візуалкою парадів, або сприймають захід як танці на кістках загиблих друзів. Таких не бачив ніде в групах, але маю у власній стрічці. По кожному з цих пунктів можна дати серйозні контраргументи, але цю категорію та їх мотиви я добре розумію, тому тут просто треба діалог без лишніх емоцій.

2/ а друга, наймасовіша категорія - це звичайні жителі, які цілий рік дупля не нарізають, що в цій країні відбувається на сході, а живуть розміреним життям - зі своїм колом цілей та інтересів. І тут немає нічого аж критично поганого. Але бісить у випадку, коли першим рефлексом цієї аудиторії на парад та все, що він уособлює - є тупе, поверхневе, передбачуване й убоге хейтерство. Ніякої поваги до людей, що беруть в ньому участь, ніяких спроб розібратись бодай у базових фактах - з шашкою наголо голота несеться розпихуватів болтів усім, кого зможе причепити до параду асоціаціями. Рудоманов слушно підмітив, що краще б цю енергію трансформували у звернення до органів влади/місцевого самоврядування та вирішення локальних проблем.

Для цієї категорії киян парад - це просто якась мутна екзотична обставина, що на кілька днів ускладнює пересування містом - і все. Завдяки цій армії 365 діб на рік середньостатистичний обиватель не бачить війну ніде, окрім телебачення. А може вимкнути її і там, може взагалі викинути зі своєї стрічки всі неприємні теми. І коли слабий відголос цієї війни вривається у його життя у вигляді трьох видовищних репетицій та корок - це викликає бурну реакцію спротиву, бо ж ми не хочемо згадувати цю тему, а ви і тут знайшли спосіб всунути її в нашу буденність! Частина населення саме так поверхнево і сприйняла парад - і прореагувала на нього відповідно.

Немає там глибинних чи реально аргументованих причин несприйняття параду - всі ці аргументи типу "страну грабят і паради дєлают", "що за совок?!", "лучше би дєньгі на пєнсіанєрав пустілі!", "Порох піариться!", "портят асфальт!!" - це все беззмістовні гасла, до яких і людям, що їх множать, немає блт ніякого діла, як і до предмета цих гасел. Елементарне прикриття для формалізації своєї злості від стояння в корці (про яку можна було б здогадатись із повідомлень КМДА) чи інших тимчасових незручностей. Або лівацтво головного мозку.

Тож з ції категорією і спорити немає сенсу. З цієї когорти ніхто не збирається дослухатись до контраргументів чи напрягати мізки. Парад на День Незалежності - це святкування головного дня країни, висловлення поваги та підтримки армії, що забезпечує існування нашої держави, та вшанування загиблих бійців. Доводити очевидне контингенту, для якого парад і репетиції всього лиш причина корки - немає жодного сенсу.