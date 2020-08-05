Порно з поліцейськими стало раптово популярним в мережі.

Користувачі інтернету, незважаючи на численні акції протесту проти поліцейського насильства, зацікавилися порно за участю акторів в одязі правоохоронців.

За подібними роликами ні кинулися влітку в розпал мітингів в американських штатах, пише lenta.ru.

Так, сайт xHamster зафіксував зростання пошукових запитів "коп", "поліція" і "в'язниця" на 39 відсотків в США і на 25 відсотків у всьому світі в кінці травня – початку червня. Цей період припав на серію акцій, учасники яких виступали проти поліцейського насильства.

За даними видання, популярність продовжують набирати і канали на подібну тематику. Наприклад, Fake Cop на порносайті Pornhub, у якого 82 мільйони переглядів. На ресурсі XVideos саме переглядається відео з поліцейськими має 41 мільйон переглядів.

Ембер Джамілла Массер, професор Університету Джорджа Вашингтона, впевнена, що такі переваги пов'язані з тим, що у деяких людей є психологічне бажання бути так чи інакше пов'язаних з владою. У випадку з подібними роликами – з її носіями в особі представників держави.

"Існують побоювання, що подібні фантазії і бажання залишаться не тільки в порностудії або в ліжку, але сформулюють виходить з підсвідомості бажання існувати в такому суспільстві", – помітила Массер.

Як писав OBOZREVATEL раніше, користувачі інтернету почали активно шукати еротичний контент з тематикою китайського вірусу нового типу COVID-19.