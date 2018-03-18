"Пора запускати карасів": з'явилося показове відео стану доріг в Україні

У мережі з'явилося відео, яке підтверджує жахливий стан дороги в місті Сміла Черкаської області (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).

На ньому видно величезні ями, якими поцяткована проїжджа частина, всі вони заповнені талим снігом. Ролик опублікував журналіст Віталій Червоненко на своїй сторінці в Facebook.

"Є погані дороги, дуже погані, і дорога в Смілі. Це міська частина "траси" Київ-Дніпро. Писець повний. Найбыльша жесть на останній хвилині", - пише він.

Відео, розміщене Червоненко, викликало великий резонанс в мережі і зібрало більше 3 тис. переглядів. Крім того, користувачі залишили під ним багато обурених коментарів.

"На таких дорогах треба дозволяти вживати "Таїну Сміли" (найімовірніше, мова йде про горілку. - Ред.), щоб нерви цілішими були", "На деякі ділянки пора карасів запускати", "Уже завелися, мабуть", "Які карасі, там іхтіандр сидить","Я знаю цю дорогу, 16 років нею їжджу - прокляте місце","Із усіх можливих доріг в Україні саме цю буду пам'ятати завжди. Крутіше нічого не бачила","Це в моєму списку дорога №1 на виживання", - пишуть вони.

Як повідомляв "Обозреватель", прем'єр-міністр Володимир Гройсман ініціював аудит якості доріг в Україні і закликав притягнути до відповідальності ті підрядні організації, які свого часу неякісно виконали ремонтні роботи.