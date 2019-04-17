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"Час узяти приклад із французів": Ніцой виступила з пронизливою промовою про "український Нотр-Дам"

2.3тЧитати матеріал російською

Українська письменниця Лариса Ніцой на тлі Софіївського собору в Києві звернулася до українців із закликом оберігати й оспівувати святиню, нагадавши про страшні події в паризькому Нотр-Дамі.

Відповідний ролик з'явився на її сторінці в Facebook. Вона розповіла про історію обох будівель. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Письменниця нагадала, що Софія Київська була побудована на більш ніж 120 років раніше, проте не отримала такої ж популярності.

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Лариса Ніцой

Лариса Ніцой

"Французький народ побудує пізніше свою святиню, оспіває її в піснях, напише про неї книгу, зніме фільми, поставить оперу і закохає в неї весь світ. А що зробили ми, українці, для свого собору, який древніший, ніж Нотр-Дам?" – заявила вона.

Вона закликала взяти приклад із французів і нарешті проявити трепет до українського собору.

"Час узяти приклад із французів": Ніцой виступила з пронизливою промовою про "український Нотр-Дам"

Скріншот з відео

"Нам потрібно почати оспівувати й возвеличувати своє. Писати детективи і любовні романи, складати вірші та опери. Нам час закохати весь світ у наші святині, в наших героїв! Тому що нам є, в кого закохувати. Час узяти приклад із французів. Зробити так, як зробили вони", – підсумувала Ніцой.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Лариса Ніцой
Місце
Україна
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
А воспеть святыню у Иверского женского монастыря в районе Донецкого аэропорта слабо?
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40 tetigistus
40 tetigistus
Жди, Лариса. Скоро мы придём за тобой.
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К Денис
К Денис
Берите пример с Французов.. Сожгите нахер весь свинарник.. Весь хохлостан...))
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