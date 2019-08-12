Популярний український мультик заборонили показувати в Криму

Український анімаційний фільм "Викрадена принцеса: Руслан и Людмила" (в російському варіанті "Руслан і Людмила: Перезавантаження") зняли з показу в анексованому Криму.

Причиною стала вимога українського правовласника Film.Ua Group після звернення проекту "Крим.Реалії".

"У компанії ситуацію оцінили як "неприпустиму", а результатом їхніх переговорів з Росією стало відкликання стрічки з кримського прокату", – йдеться у повідомленні.

Мультик "Викрадена принцеса" Газета "День"

Український мультфільм показували в Криму, як і в Росії, з 1 по 14 серпня. Російська фірма з прокату "Экспонента Филм" при цьому заявила, що це не порушує закони Росії.

В Україні мультфільм вийшов у прокат у березні 2018 року і зібрав 36115670 гривень, що є абсолютним рекордом для українських анімаційних фільмів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мультфільм "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" став першим українським кінопродуктом, який показали в кінотеатрах Китаю.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!