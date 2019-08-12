Популярний український мультик заборонили показувати в Криму

Український анімаційний фільм "Викрадена принцеса: Руслан и Людмила" (в російському варіанті "Руслан і Людмила: Перезавантаження") зняли з показу в анексованому Криму.
Причиною стала вимога українського правовласника Film.Ua Group після звернення проекту "Крим.Реалії".
"У компанії ситуацію оцінили як "неприпустиму", а результатом їхніх переговорів з Росією стало відкликання стрічки з кримського прокату", – йдеться у повідомленні.
Мультик "Викрадена принцеса"
Газета "День"
Український мультфільм показували в Криму, як і в Росії, з 1 по 14 серпня. Російська фірма з прокату "Экспонента Филм" при цьому заявила, що це не порушує закони Росії.
В Україні мультфільм вийшов у прокат у березні 2018 року і зібрав 36115670 гривень, що є абсолютним рекордом для українських анімаційних фільмів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, мультфільм "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" став першим українським кінопродуктом, який показали в кінотеатрах Китаю.
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