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Популярний український мультик заборонили показувати в Криму

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Український анімаційний фільм "Викрадена принцеса: Руслан и Людмила" (в російському варіанті "Руслан і Людмила: Перезавантаження") зняли з показу в анексованому Криму.

Причиною стала вимога українського правовласника Film.Ua Group після звернення проекту "Крим.Реалії".

"У компанії ситуацію оцінили як "неприпустиму", а результатом їхніх переговорів з Росією стало відкликання стрічки з кримського прокату", – йдеться у повідомленні.

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Мультик "Викрадена принцеса"

Мультик "Викрадена принцеса"

Газета "День"

Український мультфільм показували в Криму, як і в Росії, з 1 по 14 серпня. Російська фірма з прокату "Экспонента Филм" при цьому заявила, що це не порушує закони Росії.

В Україні мультфільм вийшов у прокат у березні 2018 року і зібрав 36115670 гривень, що є абсолютним рекордом для українських анімаційних фільмів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мультфільм "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" став першим українським кінопродуктом, який показали в кінотеатрах Китаю.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
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Крым Андрей
Крым Андрей
Это они типа кому навредили?
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Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
На усраине ещё не один фильм не мультфильм не окупился ,а свиньи кричат, что стал кассовым ,бюджет этого мультфильма 5миллионов долларов ,а собрал посчитайте чушкари, половина уходит мимо кассы.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Тварей Истребляют Свидомитых, Ой сынок проблемы у тебя ...Анэнцефалия . Тебе к бабке нужно, пусть пошепчет, травок каких даст. А может дусту или яду крысиного . А то,бедолага, сам мучаешься и мамку мучаешь ...
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