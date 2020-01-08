Популярний напрям: на батьківщину Зеленського запустили більше поїздів

Періодичність курсування швидкісного поїзда Інтерсіті №740 Київ - Кривий Ріг з 23 січня буде збільшена до щоденних поїздок.

Про це йдеться у повідомленні на сайті "Укрзалізниці". Наразі цей поїзд курсує через день.

"Швидкісний поїзд Інтерсіті №740 відправляється з Києва о 17:22 і прибуває до Кривого Рогу о 23:09. У зворотному напрямку з Кривого Рогу поїзд відправляється о 6:15 і прибуває до Києва об 11:53", – йдеться у повідомленні.

Потяг Київ - Кривий Ріг курсуватиме щодня Укрзалізниця

Як зазначила пресслужба, відповідні зміни дозволять покращити сполучення потужного промислового центру зі столицею. Крім того, поїзд забезпечуватиме зручну пересадку в Києві на внутрішні та міжнародні маршрути.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

на Миколаївщині прямо на ходу загорівся тепловоз пасажирського поїзда Харків – Херсон. Машиніст і провідники не змогли самотужки загасити загоряння.

новий поїзд, який курсує з головного залізничного вокзалу Києва до аеропорту Бориспіль, 7 січня зламався в дорозі і здійснив вимушену зупинку.

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