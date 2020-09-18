Популярні ліки від коронавірусу можуть бути смертельно небезпечними – вчені

Антибіотик азитроміцин, який часто використовується для лікування коронавірусу, в сукупності з іншими препаратами може викликати інфаркт.

До такого висновку прийшли вчені з Університету Іллінойсу, повідомляє журнал JAMA Network Open. Вони провели дослідження, проаналізувавши дані про 44 млн пацієнтів, які приймали препарат.

З'ясувалося, що прийом азитроміцину з ліками, що впливають на електричні імпульси серця – ліки від тиску, антидепресанти, протималярійні препарати – на 40% збільшує ризик порушення роботи серцево-судинної системи.

В якості побічних ефектів вчені зафіксували зупинку серця, непритомність, прискорене серцебиття і серцеві напади.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, вчені з Коста-Ріки запропонували використовувати коней для виробництва терапевтичних антитіл, які будуть в десятки разів дешевше, ніж ліки, які розробляються зараз на основі антитіл людини.