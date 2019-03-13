Популярна мережа магазинів зганьбилася "підтримкою" Путіна в Одесі: новину підхопило росТБ

В одному з магазинів побутової техніки мережі COMFY в Одесі в залі звучала англомовна пісня "Go hard like Vladimir Putin" на підтримку президента Росії.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав екс-голова одеського "Правого сектора" Сергій Стерненко і опублікував відповідне відео (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

"Працівники магазину на вулиці Середньофонтанській в Одесі вирішили, що для покупців буде дуже до речі включити пісню на честь царя країни-бензоколонки. Мабуть, ці недалекі люди хочуть бачити в Одесі російські танки або терористів на кшталт "Гіві" і "Мотороли". Інакше пояснити такий вчинок неможливо. Вони б ще гімн агресора включили або замість вивіски почепили триколор з куркою", — обурився він.

Через деякий час компанія COMFY відреагувала на скандал в коментарях під постом Стерненка. Вона офіційно принесла вибачення всім, кого обурила ситуація, що склалася, і запевнила, що непричетна до події.

Володимир Путін

"В результаті перевірки, в тому числі з відеоспостереження та фіксації подій встановленими технічними засобами підтверджено провокаційну навмисно сплановану організацію одночасної трансляції та відеозапису такої трансляції згаданого треку невстановленими особами. Тому співробітники "КОМФІ ТРЕЙД" не мають ніякого відношення до цього відео або трансляції. Цей випадок, на наш погляд, свідчить лише про бажання викликати штучний скандал або про хуліганську витівку", — йдеться у коментарі.

У COMFY також пообіцяли, що поліпшать роботу своєї служби безпеки, щоб не допускати таких ситуацій в майбутньому.

Незважаючи на те, що ситуація вирішилася, російське пропагандистське телебачення охоче підхопило цю новину і розтиражувало її на своїх екранах.

"За чистотою помислів простих чудових українців, які люблять росіян, стежать навіть в супермаркетах. В Одесі, в одній з торгових мереж, розкрили справжню "зраду". На весь магазин, якби ж то тихо, там заграла пісню на підтримку Володимира Путіна. Господи! Та ще й від російських виробників", — прокоментувала його скандальна пропагандистка Ольга Скабєєва.

Російські пропагандисти Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні 2018 року подібний скандал спалахнув у центрі Києва. Там переселенець, який працює продавцем їжі, вмикав у своєму кіоску музику, що прославляє "русскій мір" і сепаратистів "Гіві" і "Моторолу". Націоналісти організації "С14" змусили чоловіка принести вибачення за свої дії на камеру.

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