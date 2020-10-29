Популярна дієта може врятувати від хвороб серця – вчені

Вчені з'ясували, що популярна кетогенная дієта з високим вмістом жирів може врятувати людину від серцевої недостатності, викликаної такими хворобами, як діабет.

Про це йдеться в статті Університету Сент-Луїса, опублікованій в журналі Nature Metabolism.

Дослідники визначили, що при серцевій недостатності відбувається зниження активності мітохондріального переносника пірувату (MPC), що складається з двох елементів – MPC1 і MPC2.

Мутації, впроваджені в ген MPC2 миші, сприяли поступовому розвитку серцевої дилатації (збільшення камер серця) і скорочувальної дисфункції. При цьому порушення повністю зникали при прийомі кетогенних препаратів з високим вмістом жирів і низьким вмістом вуглеводів.

Тритижнева дієта з високим вмістом жиру і достатньою кількістю вуглеводів сприяла оптимальному синтезу кетонових тіл в організмі, що зменшувало серцеву недостатність. У той же час вживання препаратів, що містять кетонові тіла, забезпечило лише незначні поліпшення серця у мишей з мутаціями. Жорстке 24-годинне голодування також виявилося корисним для ремоделювання серця.

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