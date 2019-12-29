Популярна авіакомпанія скасувала десятки рейсів з України: як повернути гроші

Авіакомпанія Ernest Airlines тимчасово припинила продаж квитків на рейси з України від 13 січня через призупинення дії ліцензії.

Таке рішення винесло Національне управління цивільної авіації Італії до усунення відповідних приписів, які не пов'язані з безпекою польотів. Про це повідомляє ТСН з посиланням на сайт перевізника.

"Ліцензія може бути збережена, якщо авіакомпанія Ернест С.п.А. виконає передбачені чинним законодавством вимоги, після чого ENAC матиме підстави відкликати своє рішення. Ми докладаємо всіх зусиль заради того, щоб положення було відкликано. Тим часом, згідно з прийнятим положення, продаж квитків була припинена на всі рейси, починаючи з 13 січня", - наголошується в заяві Ernest Airlines.

Повернути кошти на придбані рейси, які заплановані від 13 січня, можна, заповнивши он-лайн форму.

Відзначимо, що компанія виконує рейси за наступними напрямками:

Київ – Мілан (Бергамо)

Київ – Мілан (Мальпенса)

Київ – Неаполь

Київ – Болонья

Київ – Рим

Львів – Мілан (Бергамо)

Львів – Венеція

Львів – Неаполь

Львів – Рим

Одеса – Рим

Авіаперельоти jeansstar.info

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