"Попросіть Маска запустити ракету": Тимошенка висміяли за піар на будівництві доріг. Фото

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко взяв участь у відкритті ділянки дороги в обхід Полтави на трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський. Однак його присутність на такому заході українці розцінили як чергову піар-акцію.

На сайті глави держави повідомили, що було зроблено 5,5 км дороги, а сам Тимошенко заявив, що вона "побудована дуже швидко, з нуля фактично "в чистому полі", але водночас має високу якість". Однак він визнав, що сам відрізок дороги порівняно маленький.

Тимошенко відкривав ділянку дороги під Полтавою. Фото – сайт президента України

Тимошенко відкривав ділянку дороги під Полтавою. Фото – сайт президента України

Журналіст Михайло Ткач у Facebook висловив своє невдоволення піаром Тимошенка.

"2020 рік. Щоб відкрити одну дорогу за участю одного заступника керівника Офісу президента потрібно 10 телекамер! Фотографи! Дрон! Можна ще Ілона Маска попросити, щоб запустив ракету і з ракети зняти красиво. Недорого буде", – обурився він.

Тимошенко відкривав ділянку дороги під Полтавою. Фото – Facebook Михайла Ткача

Тимошенко відкривав ділянку дороги під Полтавою. Фото –Facebook Михайла Ткача

Інші користувачі мережі звинуватили Тимошенка в "любові до піару", зазначивши, що його "занадто багато" в інформаційному полі.

"Луцьк – він. Дороги – він. Або це любов до піару, або в країні крім нього ніхто не працює?" "Піар – наше все", "До чого тут Офіс президента?" "Від совка ніяк цього не втечеш", – пишуть вони.

Відзначимо, ще перед виборами президента Володимир Зеленський неодноразово висловлював своє невдоволення тим, як перші особи країни піаряться на подібних заходах, запевняючи, що його команда "не буде перерізати стрічки".

Як писав OBOZREVATEL, недавно президент України зробив заяву про те, що в Україні нібито будують швидше, ніж ув Швейцарії, "просто робити все треба чесно і вчасно".