"Поправляти здоров'я після корпоративу": до Зеленського в офіс привезли тренажер. Фото

У будівлі Офісу президента України встановили спортивний тренажер.

Про це в своєму телеграм-каналі повідомив український журналіст Роман Кравець.

"Керівництво Офісу президента після корпоративу в "Парковому" вирішило поправляти здоров'я. Тепер третьому поверсі ОПУ стоїть тренажер", – написав він.

На фото показаний тренажер, на якому можна підтягуватися, віджиматися на брусах і качати прес. В якому саме кабінеті поставлений тренажер не повідомляється.

Спортивний тренажер Роман Кравець

Нагадаємо, що фракція партії "Слуга народу" витратила на новорічний корпоратив близько 1 млн грн, про що заявив заступник глави фракції Олександр Корнієнко. Пізніше з'явилися інформація про ціни на страви.

Українська поп-діва Тіна Кароль виступила на корпоративі депутатів з "Слуги народу", де заспівала для президента Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський активно займається в спортзалі, звідки навіть звертається до українців в своїх відео. Наприклад, перед "понормандським самітом" гарант записав чергове відеозвернення, займаючись на біговій доріжці.

Також глава держави часто постить в своїх соціальних мережах фото з тренувань, чим викликає обурення в мережі. Часом Зеленський тренується в залі з відомими людьми.

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