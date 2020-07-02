Росія змусила голосувати за "обнулення" Путіна полонених українців: Денисова звернулася до міжнародних організацій
Полонених українців змусили голосувати за поправки до Конституції РФ.
В анексованому Криму за поправки до Конституції Росії змушували голосувати незаконно утримуваних українців.
Тиск також здійснювався на полонених, які перебувають на території РФ. Про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова повідомила у Facebook.
"Над тими, хто відмовився "ставити галочку" в бюлетені – здійснюється психологічний тиск", – написала вона. Як пояснила чиновниця, агресор вважає полонених громадянами РФ.
Денисова закликала представників міжнародних правозахисних організацій "застосувати всі наявні важелі впливу, щоб змусити країну-агресора дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права і зупинити репресії громадян України, які стали жертвами окупації".
Вона нагадала, що відповідно до ст. 45 IV Конвенції про закони і звичаї війни на суші забороняється примус населення окупованих територій до присяги на вірність державі-окупанту.
"Вважаю примус до громадянства – ще одним видом репресивної політики Російської Федерації щодо громадян України, які опинилися в умовах окупації", – наголосила Денисова.
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Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
За прийняття поправок до Конституції в Росії проголосували 77,92%, проти – 21,27%. Так, "обнулення" термінів президента Володимира Путіна відбудеться.
Західні ЗМІ опублікували бурхливу реакцію на "обнулення". Вони назвали результати очікуваними.
Лідери кількох зарубіжних країн привітали Путіна "з успішним проведенням голосування" за поправки.
США зі свого боку звинуватили Росію в маніпуляціях із голосуванням.