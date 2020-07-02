Росія змусила голосувати за "обнулення" Путіна полонених українців: Денисова звернулася до міжнародних організацій

Полонених українців змусили голосувати за поправки до Конституції РФ.

В анексованому Криму за поправки до Конституції Росії змушували голосувати незаконно утримуваних українців.

Тиск також здійснювався на полонених, які перебувають на території РФ. Про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова повідомила у Facebook.

"Над тими, хто відмовився "ставити галочку" в бюлетені – здійснюється психологічний тиск", – написала вона. Як пояснила чиновниця, агресор вважає полонених громадянами РФ.

Денисова закликала представників міжнародних правозахисних організацій "застосувати всі наявні важелі впливу, щоб змусити країну-агресора дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права і зупинити репресії громадян України, які стали жертвами окупації".

Вона нагадала, що відповідно до ст. 45 IV Конвенції про закони і звичаї війни на суші забороняється примус населення окупованих територій до присяги на вірність державі-окупанту.

"Вважаю примус до громадянства – ще одним видом репресивної політики Російської Федерації щодо громадян України, які опинилися в умовах окупації", – наголосила Денисова.

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Як раніше повідомляв OBOZREVATEL: