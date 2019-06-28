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"Поплили не на прогулянку!" Батька полонених моряків розлютив конфлікт Зеленського і МЗС

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Батько захопленого українського моряка Василя Сороки Віктор жорстко висловився про недавній конфлікт президента Володимира Зеленського і глави МЗС Павла Клімкіна.

На його думку, варіант визнання полоненими своєї провини, як того хоче Росія, є неприпустимим, передає InfoResist.

"Я б не хотів, щоб наша влада сьогодні розмовляла між собою на емоціях. Тому що це не веде до вирішення проблеми. Ми добре розуміємо, що наші хлопці стали заручниками геополітичної боротьби, але одночасно вже і не є дітьми – вони військовослужбовці, офіцери ЗС. І вони не попливли на риболовлю, не попливли на прогулянку, вони виконували завдання з метою збереження незалежності та територіальної цілісності України. Хотілося б, щоб про це пам'ятали ті, хто хоче вирішити питання. І дуже не хотілося б, щоб наші військовополонені були змушені визнати свою провину, що вони дійсно винні, а Росія - ні", - зазначив він.

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Віктор Сорока

Віктор Сорока

Podrobnosti.ua

Разом з тим Сорока вважає, що звільнити українських моряків без американського втручання буде неможливо. При цьому він не розраховує на підтримку Європи, зокрема Німеччини та Франції.

"Німеччина і Франція виступили за повернення російської делегації до Ради Європи. Вони сьогодні встали на сторону Росії. Я не знаю, яка причина, але сьогодні вони вирішують свої проблеми, їхня геополітична ситуація зобов'язала дружити з РФ, а не з нами. А Україні просто показали місце, де вона повинна бути", - вважає Сорока.

Як повідомляв OBOZREVATEL 27 червня президент України Володимир Зеленський звинуватив Міністерство закордонних справ в тому, що дипвідомство відправило відповідь на ноту Росії про полонених українських моряків, навіть не спромігшись обговорити його зміст з главою держави.

Як повідомили в прес-службі МЗС, в ноті від російських дипломатів містилася "цинічна пропозиція про надання українською стороною письмових гарантій участі України в продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства".

Українці бурхливо відреагували на сварку Зеленського з Клімкіним і звинуватили президента в бездіяльності.

Клімкін в свою чергу оприлюднив текст офіційного листування МЗС Росії і України. Він звернув увагу, що російська нота – це пастка, і схоже, у Зеленського в неї попалися.

В "Слузі народу" відповіли міністру. Лідер партії Дмитро Разумков заявив, що Клімкін відкрито саботує процес повернення моряків.

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Тема
Загострення в Азовському морі
Особи
Віктор СорокаВолодимир ЗеленськийПавло Клімкін
Місце
Україна
Теги
морякиАзовське мореРосія
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Как же сильно отбиты мосги у нерабов, что они так слепо верят в далекую Омерику. Пиндocы должны быть довольны, такого ручного пресмыкающегося стада у них в услужении никогда не было.
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