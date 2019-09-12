"Понад пів сотні!" Терористи "ЛНР" віддали Україні засуджених

У четвер, 12 вересня, на мосту біля міста Щастя (Луганська область) терористи "ЛНР" передали засуджених громадян України, які були у пенітенціарних установах під час окупації частини регіону.
Йдеться про 54 особи, написала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Наймолодшому з них – 26 років, а найстаршому – 61 рік. Вони проживали на території Луганської, Донецької, Харківської, Запорізької та Кіровоградської областей та у місті Київ.
Терористи "ЛНР" віддали Україні засуджених
Facebook Людмили Денісової
"Відразу після проходження усіх необхідних процедур одну особу сьогодні ж буде звільнено у зв'язку із закінченням терміну відбування покарання", – написала Денісова.
Вона пояснила, що передано ще 10 кримінальних справ, щодо яких засуджені зможуть звернутися до судових органів у порядку апеляції або касації. Їхнє право на вільний доступ до правосуддя буде відновлене.
За словами омбудсмена, з грудня 2018 року з окупованої частини Луганської області було отримано 373 засуджених громадянина України, а з Донецької – 13. 105 осіб з них уже звільнено.
"Робота в цьому напрямку триває і перебуває під особистим контролем президента України Володимира Зеленського", – підсумувала вона.
У четвер, 12 вересня, на мосту біля міста Щастя (Луганська область) терористи ЛНР передали засуджених громадян України
Facebook Людмили Денісової
Вони були у пенітенціарних установах під час окупації частини регіону
Facebook Людмили Денісової
Йдеться про 54 особи
Facebook Людмили Денісової
Наймолодшому з них – 26 років, а найстаршому – 61 рік
Facebook Людмили Денісової
У четвер, 12 вересня, на мосту біля міста Щастя (Луганська область) терористи ЛНР передали засуджених громадян України
Facebook Людмили Денісової
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна і Росія у суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися у Москві і Києві. Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів.
Денісова заявила, що у полоні Росії залишається 113 громадян України. Водночас новий обмін може відбутися вже в цьому році.
Російський адвокат, який захищає українських політв'язнів, Ілля Новіков озвучив імена, які можуть фігурувати в наступному раунді обміну полоненими між Україною і РФ.
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