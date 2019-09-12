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12 вересня • оновлено в 16:24
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"Понад пів сотні!" Терористи "ЛНР" віддали Україні засуджених

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У четвер, 12 вересня, на мосту біля міста Щастя (Луганська область) терористи "ЛНР" передали засуджених громадян України, які були у пенітенціарних установах під час окупації частини регіону.

Йдеться про 54 особи, написала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Наймолодшому з них – 26 років, а найстаршому – 61 рік. Вони проживали на території Луганської, Донецької, Харківської, Запорізької та Кіровоградської областей та у місті Київ.

Терористи "ЛНР" віддали Україні засуджених

Терористи "ЛНР" віддали Україні засуджених

Facebook Людмили Денісової

"Відразу після проходження усіх необхідних процедур одну особу сьогодні ж буде звільнено у зв'язку із закінченням терміну відбування покарання", – написала Денісова.

Вона пояснила, що передано ще 10 кримінальних справ, щодо яких засуджені зможуть звернутися до судових органів у порядку апеляції або касації. Їхнє право на вільний доступ до правосуддя буде відновлене.

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За словами омбудсмена, з грудня 2018 року з окупованої частини Луганської області було отримано 373 засуджених громадянина України, а з Донецької – 13. 105 осіб з них уже звільнено.

"Робота в цьому напрямку триває і перебуває під особистим контролем президента України Володимира Зеленського", – підсумувала вона.

У четвер, 12 вересня, на мосту біля міста Щастя (Луганська область) терористи ЛНР передали засуджених громадян України

У четвер, 12 вересня, на мосту біля міста Щастя (Луганська область) терористи ЛНР передали засуджених громадян України

Facebook Людмили Денісової

Вони були у пенітенціарних установах під час окупації частини регіону

Вони були у пенітенціарних установах під час окупації частини регіону

Facebook Людмили Денісової

Йдеться про 54 особи

Йдеться про 54 особи

Facebook Людмили Денісової

Наймолодшому з них – 26 років, а найстаршому – 61 рік

Наймолодшому з них – 26 років, а найстаршому – 61 рік

Facebook Людмили Денісової

У четвер, 12 вересня, на мосту біля міста Щастя (Луганська область) терористи ЛНР передали засуджених громадян України

У четвер, 12 вересня, на мосту біля міста Щастя (Луганська область) терористи ЛНР передали засуджених громадян України

Facebook Людмили Денісової

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Місце
Україна Луганськ
Тег
Новини ЛНР
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Kudryashov Aleksandr
Kudryashov Aleksandr
Давно пора, зачем кормить этих урок. Пусть возвращаются и там сидят или воруют и грабят.
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Кор Павел
Кор Павел
Давно пора было меняться
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CARGO 100
CARGO 100
Кор Павел, статью прочитай.
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