"Понад пів сотні!" Терористи "ЛНР" віддали Україні засуджених

У четвер, 12 вересня, на мосту біля міста Щастя (Луганська область) терористи "ЛНР" передали засуджених громадян України, які були у пенітенціарних установах під час окупації частини регіону.

Йдеться про 54 особи, написала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Наймолодшому з них – 26 років, а найстаршому – 61 рік. Вони проживали на території Луганської, Донецької, Харківської, Запорізької та Кіровоградської областей та у місті Київ.

Терористи "ЛНР" віддали Україні засуджених Facebook Людмили Денісової

"Відразу після проходження усіх необхідних процедур одну особу сьогодні ж буде звільнено у зв'язку із закінченням терміну відбування покарання", – написала Денісова.

Вона пояснила, що передано ще 10 кримінальних справ, щодо яких засуджені зможуть звернутися до судових органів у порядку апеляції або касації. Їхнє право на вільний доступ до правосуддя буде відновлене.

За словами омбудсмена, з грудня 2018 року з окупованої частини Луганської області було отримано 373 засуджених громадянина України, а з Донецької – 13. 105 осіб з них уже звільнено.

"Робота в цьому напрямку триває і перебуває під особистим контролем президента України Володимира Зеленського", – підсумувала вона.

У четвер, 12 вересня, на мосту біля міста Щастя (Луганська область) терористи ЛНР передали засуджених громадян України Facebook Людмили Денісової

Вони були у пенітенціарних установах під час окупації частини регіону Facebook Людмили Денісової

Йдеться про 54 особи Facebook Людмили Денісової

Наймолодшому з них – 26 років, а найстаршому – 61 рік Facebook Людмили Денісової

У четвер, 12 вересня, на мосту біля міста Щастя (Луганська область) терористи ЛНР передали засуджених громадян України Facebook Людмили Денісової

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна і Росія у суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися у Москві і Києві. Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів.

Денісова заявила, що у полоні Росії залишається 113 громадян України. Водночас новий обмін може відбутися вже в цьому році.

Російський адвокат, який захищає українських політв'язнів, Ілля Новіков озвучив імена, які можуть фігурувати в наступному раунді обміну полоненими між Україною і РФ.

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