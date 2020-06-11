Понад 7 тисяч штрафів і вдвічі менше порушень: Аваков відзвітував про перші 10 днів відеофіксації

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підбив підсумки перших 10 днів роботи автоматичної відеофіксації порушень ПДР на дорогах.

"Кількість порушень знизилася вдвічі, оплачено 7399 штрафів, на рахунок Держказначейства зараховано 1431000 гривень – підсумок 10 днів роботи системи автофіксації порушень швидкісного режиму в Києві та Київській області", – процитувала Авакова прес-служба МВС.

Понад 7 тисяч штрафів і вдвічі менше порушень: Аваков відзвітував про перші 10 днях відеофіксації realukraine.net

Міністр закликав водіїв "підтримувати тренд безпеки на дорозі і рятувати життя".

Аваков відзвітував про перші 10 днях відеофіксації Прес-служба МВС

Розташування камер відеофіксації Прес-служба МВС

Аваков відзвітував про перші 10 днях відеофіксації Прес-служба МВС

Як оплатити штраф

МВС запустило спеціальний додаток "Штрафи ПДР". Він доступний для Android, а версію для власників iOS обіцяють розробити вже найближчим часом.

"За допомогою додатку "Штрафи ПДР" можна легко виконати пошук постанов, оформлених на транспортний засіб, а також оформити підписку на отримання повідомлень про винесення нових постанов", – зазначив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

Поки що камери фіксують лише перевищення швидкості, тож є два типи штрафів:

перевищення швидкості на понад 20 км/год – 255 гривень ,

перевищення швидкості на понад 50 км/год – 510 гривень.

В поліції також наголошують, що для тих, хто оплатить штраф упродовж 10 днів з моменту отримання постанови, діє знижка 50%

Як повідомляв OBOZREVATEL :