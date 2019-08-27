Понад 500 родин: в Україні поліцейські та рятувальники отримали нове житло

Понад 500 сімей українських правоохоронців та рятувальників отримали нові помешкання. А до кінця 2019 року кількість родин, які здобудуть житло завдяки програмі фінансового лізингу, збільшиться ще на 1000.

Про це у вівторок, 27 серпня, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час презентації перших результатів роботи мотиваційної програми МВС, написала пресслужба Міністерства (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Сьогодні ми можемо підбити перші підсумки реалізації цього важливого соціального проєкту – першої мотиваційної програми МВС – житло для поліцейських та рятувальників у пільговий фінансовий лізинг. Лише за чотири місяці – з травня по серпень 2019 року, коли програма повноцінно запрацювала, понад 500 родин отримали житло. До кінця року ми очікуємо, що таких родин буде додатково 1000", – сказав Аваков.

В Україні поліцейські та рятувальники отримали нове житло Пресслужба МВС

Він переконаний, що незабезпеченість житлом рятувальників та поліцейських буде подолана за 3 роки. Очільник МВС зазначив, що кожний п’ятий учасник програми має статус учасника АТО. А 75% сімей, які отримали житло, – дітей.

"Близько 23 тисяч співробітників ДСНС потребують поліпшення житлових умов. Щорічно держава може забезпечити житлом менше 1% цих працівників. Така ж приблизно ситуація і у Національній поліції України, тільки втричі більше. Більшості з них доведеться чекати житла 50 – 80 років", – підкреслив Аваков.

За його словами, саме тому у листопаді 2018 року був запущений проєкт, який повинен був забезпечити поліцейських та рятувальників житлом на умовах пільгового фінансового лізингу.

Так, за рахунок держави почали компенсувати витрати на обслуговування договору-лізингу (100%) та частину лізингових платежів (до 40 %). Сума компенсації залежала від стажу роботи та складу родини.

Серед умов: вислуга не менше 2-х років, окрім учасників бойових дій, не менше 5-ти років до виходу на пенсію. Також не потрібно перебувати на квартирному обліку. Строк лізингу не більше 20-ти років, є опція дострокового погашення.

"На нашу думку, це зміцнить професійну мотивацію у щоденній роботі та особистому розвитку. Мета – міцна, чесна, компетентна та справедлива правоохоронна система, яка, по суті, є основою якості життя людей", – додав Аваков.

Голова ДСНС Микола Чечоткін відзначив, що станом на 27 серпня працівники служби вже оформили договори щодо отримання 272 квартир, ведеться робота щодо 524 квартир.

"Всього в базі зареєстровано 2 тис. 172 заявки на отримання квартир за цією програмою", – підкреслив він.

Голова Нацполіції Сергій Князєв додав, що для правоохоронців це дуже важливий проєкт.

"Ми придбали 250 квартир, 136 вже заселились. Ведеться робота з укладання 245 угод на отримання квартир, вона буде завершена через два-три тижні", – зазначив Князєв.

Міністр фінансів Оксана Маркарова підкреслила, що Міністерство "буде надійним партнером", воно постійно працювало над додатковими фінансовими ресурсами, не тільки бюджетними.

Понад 500 сімей українських правоохоронців та рятувальників отримали нові помешкання Пресслужба МВС

А до кінця 2019 року кількість родин збільшиться ще на 1000 Пресслужба МВС

Проєкт був запущений у листопаді 2018 року Пресслужба МВС

Понад 500 сімей українських правоохоронців та рятувальників отримали нові помешкання Пресслужба МВС

А до кінця 2019 року кількість родин збільшиться ще на 1000 Пресслужба МВС

Проєкт був запущений у листопаді 2018 року Пресслужба МВС

Понад 500 сімей українських правоохоронців та рятувальників отримали нові помешкання Пресслужба МВС

А до кінця 2019 року кількість родин збільшиться ще на 1000 Пресслужба МВС

Проєкт був запущений у листопаді 2018 року Пресслужба МВС

Інфографіка Пресслужба МВС

Інфографіка Пресслужба МВС

Інфографіка Пресслужба МВС

Інфографіка Пресслужба МВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат Сергій Лещенко повідомив, що Міністр внутрішніх справ України Аваков може зайняти посаду секретаря Ради національної безпеки й оборони України.

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