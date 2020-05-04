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4 травня • оновлено в 11:59
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На коронавірус в Україні захворіли понад 12 тисяч осіб: статистика МОЗ на 4 травня

42.6т
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Станом на ранок понеділка, 4 травня, в Україні підтверджено вже 12 331 випадок коронавірусу.

Свіжу статистику озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Померли вже 303 людини, а одужати вдалося 1619. За добу виявили 418 нових фактів зараження.

За час пандемії в Україні захворіли 855 дітей і 2387 медиків.

Понад 12 тисяч українців захворіли на коронавірус

Понад 12 тисяч українців захворіли на коронавірус

На амбулаторному лікуванні 8669 пацієнтів, із них 703 дитини і 1975 медпрацівників. Всього потребували госпіталізації 3662 особи, з них 152 дитини і 412 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легень знадобилося 160 особам, зокрема одній дитині та 14 медикам.

На коронавірус в Україні захворіли понад 12 тисяч осіб: статистика МОЗ

Пресслужба Міністерства охорони здоров'я оприлюднила також ситуацію в регіонах України.

Коронавірус зафіксований:

Вінницька обл. – 436 (146 одужали)

Волинська обл. – 340 (64 одужали)

Дніпропетровська область. – 460 (64 одужали)

Донецька обл. – 81 (12 одужали)

Житомирська обл. – 430 (23 одужали)

Закарпатська обл. – 531 (61 одужав)

Запорізька обл. – 285 (79 одужали)

Івано-Франківська обл. – 984 (86 одужали)

Київ – 1535 (80 одужали)

Київська обл. – 853 (83 одужали)

Кіровоградська обл. – 401 (121 видужав)

Львівська обл. – 506 (95 одужали)

Луганська обл. – 37 (7 одужали)

Миколаївська обл. – 161 (6 одужали)

Одеська обл. – 427 (17 одужали)

Полтавська обл. – 227 (26 одужали)

Рівненська обл. – 750 (78 одужали)

Сумська обл. – 112 (62 одужали)

Тернопільська обл. – 896 (159 одужали)

Харківська обл. – 361 (36 одужали)

Херсонська обл. – 139 (52 одужали)

Хмельницька обл. – 116 (27 одужали)

Черкаська обл. – 312 (64 одужали)

Чернівецька обл. – 1887 (159 одужали)

Чернігівська обл. – 64 (6 одужали).

На коронавірус в Україні захворіли понад 12 тисяч осіб: статистика МОЗ
На коронавірус в Україні захворіли понад 12 тисяч осіб: статистика МОЗ
На коронавірус в Україні захворіли понад 12 тисяч осіб: статистика МОЗ
На коронавірус в Україні захворіли понад 12 тисяч осіб: статистика МОЗ
На коронавірус в Україні захворіли понад 12 тисяч осіб: статистика МОЗ
На коронавірус в Україні захворіли понад 12 тисяч осіб: статистика МОЗ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше антирейтинг країн за кількістю хворих на коронавірус COVID-19 очолили США. На другому місці Іспанія, на третьому – Італія. Китай "вилетів" із першої десятки.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
карантин вірус
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