На коронавірус в Україні захворіли понад 12 тисяч осіб: статистика МОЗ на 4 травня

Станом на ранок понеділка, 4 травня, в Україні підтверджено вже 12 331 випадок коронавірусу.
Свіжу статистику озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Померли вже 303 людини, а одужати вдалося 1619. За добу виявили 418 нових фактів зараження.
За час пандемії в Україні захворіли 855 дітей і 2387 медиків.
Понад 12 тисяч українців захворіли на коронавірус
На амбулаторному лікуванні 8669 пацієнтів, із них 703 дитини і 1975 медпрацівників. Всього потребували госпіталізації 3662 особи, з них 152 дитини і 412 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легень знадобилося 160 особам, зокрема одній дитині та 14 медикам.
Пресслужба Міністерства охорони здоров'я оприлюднила також ситуацію в регіонах України.
Коронавірус зафіксований:
Вінницька обл. – 436 (146 одужали)
Волинська обл. – 340 (64 одужали)
Дніпропетровська область. – 460 (64 одужали)
Донецька обл. – 81 (12 одужали)
Житомирська обл. – 430 (23 одужали)
Закарпатська обл. – 531 (61 одужав)
Запорізька обл. – 285 (79 одужали)
Івано-Франківська обл. – 984 (86 одужали)
Київ – 1535 (80 одужали)
Київська обл. – 853 (83 одужали)
Кіровоградська обл. – 401 (121 видужав)
Львівська обл. – 506 (95 одужали)
Луганська обл. – 37 (7 одужали)
Миколаївська обл. – 161 (6 одужали)
Одеська обл. – 427 (17 одужали)
Полтавська обл. – 227 (26 одужали)
Рівненська обл. – 750 (78 одужали)
Сумська обл. – 112 (62 одужали)
Тернопільська обл. – 896 (159 одужали)
Харківська обл. – 361 (36 одужали)
Херсонська обл. – 139 (52 одужали)
Хмельницька обл. – 116 (27 одужали)
Черкаська обл. – 312 (64 одужали)
Чернівецька обл. – 1887 (159 одужали)
Чернігівська обл. – 64 (6 одужали).
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше антирейтинг країн за кількістю хворих на коронавірус COVID-19 очолили США. На другому місці Іспанія, на третьому – Італія. Китай "вилетів" із першої десятки.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".