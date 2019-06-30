Понад 10 областей України синоптики попередили про небезпеку: що відомо

У великій кількості областей України 30 червня і 1 липня утримається надзвичайно висока пожежна небезпека, викликана спекотною й сухою погодою.

Ризику немає в Київській, Чернігівській, Сумській, Хмельницькій і Житомирській, а також в Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській та Львівській областях. Такі дані представили на сайті Укргідрометцентру.

У Волинській, Рівненській, Тернопільській та Вінницькій областях погодні умови позначили як потенційно небезпечні через можливі пожежі.

А ось в Одеській, Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській області та в Криму оголосили найвищу пожежну небезпеку.

Пожежна небезпека в Україні Укргідрометцентр

1 липня в більшості регіонів температура знову наблизиться до позначки в 30 градусів, опадів не прогнозуються.

Як писав OBOZREVATEL, на початку липня на територію України знову повернеться спека, однак жителі країни зможуть зітхнути з полегшенням.

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