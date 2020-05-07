В Україні пом'якшать карантин: Кабмін оприлюднив офіційний документ

Кабінет міністрів України в четвер, 7 травня, опублікував офіційну постанову про пом'якшення обмежувальних заходів через коронавірус з 11 травня і продовження карантину до 22 травня.

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Документ від 4 травня з'явився на "Урядовому порталі" (щоб подивитися повний текст постанови №343, поскрольте новину вниз).

Карантин в Україні Колаж

Зокрема, низці підприємств з 11 травня уряд дозволив відновити роботу, а деякі "карантинні" правила для українців скасували.

Уряд дозволив роботу таких об'єктів:

парки, сквери, зони відпочинку, прибережні зони;

дитячі та спортивні майданчики на вулиці;

заклади громадського харчування (на винос);

літні майданчики під відкритим небом в кафе/ресторанах;

торгівля непродовольчими товарами в магазинах;

музеї та історико-культурні заповідники;

стоматології, салони краси, перукарні;

установи побутового обслуговування;

тренування спортсменів збірних;

діяльність адвокатів, нотаріусів, психологів;

діяльність підприємства в галузі засобів масової інформації;

кіно- і відеозйомки, репетиції в театрах, цирках.

t.me/PM_Shmigal

Ресторани та кафе

Згідно з текстом постанови, з 11 травня буде, зокрема, дозволена робота закладів громадського харчування на літніх майданчиках під відкритим небом.

Обов'язкова умова для відновлення роботи – забезпечення дистанції не менше півтора метрів між столиками та розміщення не більше двох клієнтів за одним столом без урахування дітей до 14 років.

Персонал має бути забезпечений засобами захисту обличчя, очей, рук. Відвідувачі також зобов'язані носити ЗІЗ під час відвідування літніх майданчиків.

Магазини

Документом дозволяється робота установ торговельно-побутового обслуговування населення за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту, зокрема, захисту обличчя, очей і рук.

ТРЦ

У постанові йдеться, що робота торговельно-розважальних центрів до 22 травня відновлюватися не буде.

Однак, із 11 травня дозволяється робота магазинів, розташованих у ТРЦ, за умови дотримання вимог безпеки та забезпечення персоналу і відвідувачів засобами індивідуального захисту.

Очевидно, йдеться тільки про ті магазини, робота яких з 11 числа дозволена цим документом.

Музеї, заповідники

Уряд дозволив діяльність музеїв, музеїв просто неба та історико-культурних заповідників відповідно до подання керівника закладу культури та за рішенням власника (органу управління) без безпосереднього прийому відвідувачів.

Умови роботи: забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту (зокрема, респіраторами або захисними масками, зокрема виготовленими самостійно); дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів з урахуванням можливості доїзду працівників до закладу і належності працівників до груп ризику.

Безпосередній прийом відвідувачів буде дозволений за рішенням власника (органів управління) за умови забезпечення персоналу (зокрема, захист обличчя, очей, рук) та відвідувачів засобами індивідуального захисту.

Преса та ЗМІ

Із 11 травня дозволено відновити діяльність підприємств, що працюють у галузі засобів масової інформації, зокрема точок продажу преси, друкарень, редакцій, логістичних підприємств у сфері доставки паперу та друкованих видань.

Також дозвіл на роботу отримали телерадіоорганізації, афілійовані з ними організації, що забезпечують їх повноцінне функціонування (виробництво контенту), інші суб'єкти у сфері масової інформації, які забезпечують роботу ЗМІ і доставку контенту до телеглядача (провайдери програмної послуги, оператори телекомунікацій), інші виробники аудіовізуального контенту.

Буде дозволено здійснення журналістами та іншими працівниками засобів масової інформації телевізійної зйомки і виробництво телевізійного продукту, зокрема на вулицях населених пунктів, у приміщеннях підприємств, установ, організацій, органів державної влади, проте за умови обмеження кількості осіб, задіяних для виробництва телевізійного продукту в одному місці (не більше, ніж 50 людей), а також за умови обмеження доступу до місця зйомки сторонніх осіб та забезпечення всіх задіяних осіб засобами індивідуального захисту.

Тренування для спортсменів

Дозволено діяльність підприємств, установ, організацій, "що забезпечують проведення навчально-тренувального процесу спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю, спортсменів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів".

Умови роботи: забезпечення осіб засобами індивідуального захисту (респіраторами або захисними масками, зокрема виготовлених ними самостійно), перебування в приміщенні не більше однієї людини на 10 кв. метрів площі, а також дотримання інших санітарних і протиепідемічних заходів.

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Як писав OBOZREVATEL, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що в Україні з 22 травня планують відновити повноцінну роботу громадського транспорту.