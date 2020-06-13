Зростання кількості нових випадків зараження COVID-19, яке спостерігається після ослаблення карантину, може загрожувати тим, що популярні для туризму країни не відкриють своїх кордонів для громадян України.

Зняття безлічі карантинних обмежень в Україні було пов'язано не з епідеміологічними причинами, а з падінням рейтингу влади. Таку думку в ефірі програми "Гостре питання" на телеканалі ObozTV висловив ексзаступник генерального прокурора України (2019-2020) Віктор Чумак.

"Карантин був ослаблений виключно тому, що рейтинги уряду, рейтинги правлячої партії і рейтинги президента пішли вниз", – заявив він.

На думку Чумака, різке збільшення кількості нових заражень може повністю нівелювати економічні "плюси" ослаблення карантину і привести до негативних наслідків.

"Швидше за все, люди хотіли відновити свободу пересування – поїхати кудись відпочити, поїхати в якусь європейську країну, - але, якщо така статистика буде тривати, то я думаю, що Україна буде в чорному списку. Для українців не відкриють кордони" , – спрогнозував він.

Пом'якшення карантину може вдарити по літньому відпочинку українців – Чумак

Як писав OBOZREVATEL, 10 червня Україна перейшла на черговий етап пом'якшення карантину. Дозволена робота баз відпочинку, санаторіїв та проведення масових культурно-мистецьких заходів. Разом з тим кількість нових випадків зараження щодня зростає. Так, станом на ранок 11 червня, за добу в країні було зафіксовано 689 нових випадків зараження, з них в Києві – 91.