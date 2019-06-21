Помста Філарета? Звільняють намісника монастиря, який не підтримав "собор"

Почесний патріарх ПЦУ Філарет розпорядився звільнити намісника Свято-Феодосіївського монастиря в Києві архімандрита Макарія (Папіш).

При цьому на його місце він має намір поставити архімандрита Андрія (Маруцака), передає ВВС.

Відзначається, що настоятель Макарій відмовився брати участь в так званому "соборі" Київського патріархату. При цьому отець Андрій там був, і Філарет пообіцяв присвятити його в єпископи.

Тому, в п'ятницю, 21 червня, група людей на чолі з отцем Андрієм прибула в монастир поруч з Києво-Печерською лаврою та привезла два документа. Перший - наказ Філарета як Київського патріарха про звільнення настоятеля Макарія і призначення на його місце архімандрита Андрія.

Отець Андрій пояснив, що оскільки Київський патріархат продовжує існувати, то і монастир продовжує перебувати в його підпорядкуванні.

Указ про звільнення ВВС

Свято-Феодосиевский монастир ВВС

"Ситуація така, що фактично монастир архімандрит Макарій з братією захопив через те, що вони хочуть належати ПЦУ", – сказав він.

Також він викликав в монастир поліцію, щоб ті "зафіксували факт рейдерства". При цьому архімандрит Андрій додав, що суперечка повинна вирішитися в суді.

У свою чергу, Макарій пояснив: "Ми не йдемо в розкол і залишаємося в ПЦУ. Епіфаній затвердив мене вже намісником монастиря".

отець Андрій ВВС

архімандрит Макарій ВВС

Поліція в монастирі ВВС

Додамо, що на місці також присутній бухгалтер монастиря, племінниця Філарета Олена Денисенко.

На даний момент в самому соборі були присутні десятки людей - представники обох сторін. Також на місці є кілька нарядів поліції, на вулиці чергують автобуси з правоохоронцями.

Патріарх Філарет

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 червня в Києві на зборах колишньої УПЦ Київського патріархату, яке відбулося з ініціативи Почесного патріарха Філарета, відкинули Томос про Єдину української церкви.

У ПЦУ відповіли, що збори, яке організував Почесний патріарх Філарет, не може бути визнано Помісним собором, а їх рішення є нікчемними в юридичному і канонічному плані.

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