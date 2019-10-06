Помолодшаєте: з'ясувалася несподівана користь винограду

Лікарі в Росії розповіли, як корисні властивості винограду здатні продовжити молодість при правильному вживанні.

Про це повідомляє Lenta.ru. Оптимальною нормою лікарі назвали від 150 до 250 грамів в день.

За словами медиків, треба обов'язково їсти ягоди з кісточками і шкіркою, тому що в них містяться вітаміни А, Е і К, які відповідають за зміцнення клітин і омолоджуючий ефект для шкіри. Лікарі радять вибирати більш темні ягоди, оскільки в них більше антиоксидантів.

Також у винограді міститься речовина з групи рослинних естрогенів – ресвератол, яка знижує рівень холестерину в крові і запальні процеси в судинах. У винограді присутні важливі фенольні сполуки: кавова кислота, кверцетин і мірецетін. Згідно з деякими дослідженнями, вони захищають організм від розвитку раку.

При цьому виноград добре впливає на всі органи. Так, клітковина допомагає травленню, а мінерали, що містяться в ягодах, лікують нервову систему.

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