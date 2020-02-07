Спеки не буде? Синоптик дав прогноз на літо в Україні

Погода влітку 2020 року здивує українців невеликою спекою і короткочасними дощами.

Таким прогнозом на цю пору року поділився народний синоптик Володимир Деркач. Про це повідомляє "Полісся".

"Початок літа буде досить погожим, у деякі дні – навіть спекотно. Але із середини першої декади червня температура трохи знизиться, можливі невеликі короткочасні дощі. У другій десятиденці очікується зниження температури, а далі спостерігатиметься посилення опадів зі шквалами, градом…" – запевняє він.

Влітку 2020-го трохи дощитиме, але загалом буде тепло

Останній же відрізок червня почне виправляти ситуацію: спершу добряче потепліє, лише інколи йтиме короткочасний дощ. А далі буде тепло, але не спекотно.

Липень, стверджує Деркач, теж потішить літнім теплом, інколи траплятимуться навіть спекотні дні й буде майже без опадів.

Незначне зниження температури захоплять тільки декілька днів третьої декади місяця. Але врешті-решт погода стабілізується і далі триватиме справжнє літо.

Що ж до погоди у серпні, то початок місяця порадує українців помірним теплом, але із невеликою ймовірністю дощів. Однак далі опади не вплинуть на високу температуру, яка продовжить зростати.

За словами синоптика, остання декада серпня добряче зігріє, лише десь із середини цього відрізка температура почне потроху опускатися, ночі ставатимуть холоднішими. І все це відбуватиметься в умовах дуже малої кількості опадів.

"Ось так закінчиться календарне літо. Але тільки календарне…" – підсумував свій прогноз Деркач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, весна 2020 року в Україну прийде без запізнення, проте в середині квітня вночі можуть повернутися заморозки. Травень же взагалі принесе літню температуру.

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