Помирають молоді: в Криму забили на сполох через нову екологічну катастрофу

В анексованому Криму забили на сполох через нову хімічну катастрофу – цього разу в районному центрі Леніно.

Про це пише інформагенція "Новий день" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що жителі скаржаться на симптоми, схожі на ті, які помічали в Армянську після хіматаки на заводі "Титан": неможливо дихати, болить голова, шлунок, з'являється гіркота в роті. При цьому, на скарги та звернення кримчан ніхто не звертає уваги.

Причиною НП назвали експлуатацію Семиколодезянськоъ нафтобази, побудованої окупантами для, ймовірно, забезпечення військових цілей.

У Криму забили на сполох через катастрофу в Леніно nrnews.ru

Не в змозі терпіти і далі ознаки катастрофи жителі Леніно записали відеозвернення до так званого глави Криму Сергія Аксьонова.

"Дорослі і діти, які проживають поблизу нафтобази, страждають від задушливого запаху нафтопродуктів. У них часті головні болі, загострення хронічних захворювань дихальних шляхів, загальне погіршення стану здоров'я", – поскаржилися вони.

Кримчани звернули увагу на те, що коли чиновники виділяли ділянку під нафтобазу, то її захисна зона була встановлена в радіусі 100 метрів. У результаті під боком у більш ніж 1 тисячі жителів селища виявився небезпечний об'єкт, який до того ж виділяє задушливий запах.

"Терпіти знущання над здоров'ям жителів селища немає більше сил", – заявили леніновці і почали збір підписів за закриття нафтобази. Примітно, що Аксьонову вже повідомляли про надзвичайну подію, проте "глава" Криму залишив питання без уваги.

Опублікував підтверджуючі скріншоти з місцевого пабліку і блогер КРЫМский бандеровец.

Крим. Назріває нова еко катастрофа, жертвами якої можуть стати тисячі жителів районного центру Їжі-Кую (Леніне). Причина - експлуатація нафтобази, побудованої окупантами для, ймовірно, забезпечення іхтамнетов, які перетворили Крим у військову базу https://t.co/ui7LaIPpom pic.twitter.com/MM2YfdXR4y - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) September 11, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Армянську заявили про нові прояви хімічної атаки.

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