"Поминочки затяглися?" Яніна Соколова яскраво відповіла екс-нардепу-втікачу про Крим і Донбас

Українська журналістка Яніна Соколова влчучно відповіла екс-нардепу Ігорю Маркову, який утік до Росії й порівняв Майдан з початком поминок України.

Вона запропонувала йому дотримуватися всіх похоронних традицій і замість трьох жмень землі кинути країні назад окуповані території. Яскраве звернення до колаборантів вона озвучила в ефірі свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова Скріншот відео

"Ой, Марков, що, поминочки затяглися, так? П'ятий рік вже не хороните. Скільки ти вже пляшок горілки не цокаючись хильнув? Знаєш, за традицією на похороні ще кидають три жменьки землі. Так ось, ми чекаємо, поки ви назад кинете Крим, Донецьк і Луганськ. А там дивись — і Великдень", — сказала Соколова.

Не менш яскраве послання вона адресувала всім кремлівським пропагандистам і тим, хто виступає на їхніх програмах в цілому.

"Амазонка із сарматкських степів і однією груддю заткне рота будь-якому Соловйову-розбійнику. І затопить молочними ріками кисільні береги", — резюмувала українська журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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