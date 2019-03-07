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"Поминочки затяглися?" Яніна Соколова яскраво відповіла екс-нардепу-втікачу про Крим і Донбас

3.9тЧитати матеріал російською

Українська журналістка Яніна Соколова влчучно відповіла екс-нардепу Ігорю Маркову, який утік до Росії й порівняв Майдан з початком поминок України.

Вона запропонувала йому дотримуватися всіх похоронних традицій і замість трьох жмень землі кинути країні назад окуповані території. Яскраве звернення до колаборантів вона озвучила в ефірі свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Скріншот відео

"Ой, Марков, що, поминочки затяглися, так? П'ятий рік вже не хороните. Скільки ти вже пляшок горілки не цокаючись хильнув? Знаєш, за традицією на похороні ще кидають три жменьки землі. Так ось, ми чекаємо, поки ви назад кинете Крим, Донецьк і Луганськ. А там дивись і Великдень", — сказала Соколова.

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Не менш яскраве послання вона адресувала всім кремлівським пропагандистам і тим, хто виступає на їхніх програмах в цілому.

"Амазонка із сарматкських степів і однією груддю заткне рота будь-якому Соловйову-розбійнику. І затопить молочними ріками кисільні береги", — резюмувала українська журналістка.

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Теми
російська пропагандаанексія КримуВійна на Донбасі
Особи
Яніна СоколоваІгор Марков
Місце
Україна
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Петров Игорь
Петров Игорь
...ну вот , очередной рузький вафлистъ марков выполз из за поребрика в надежде заработать на боярышник...пусть ветошь эта помечтает...Янина -сжигатель ваты.
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Петров Игорь, марков не совсем русский(по породе).Эта жаба- бывший гагаузский мент по кличке марадона.Мусорный король Одессы.Его еще называли "авторитетом".На деле обычная скотина и дешевка-бздливый горлопан.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Янина специалист по работе ртом.
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Нацисты бандеры злые, потому что их тварей люди презирают)))
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