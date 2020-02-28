Помічники народних депутатів України поскаржилися, що їм на карти не прийшла заробітна плата, незважаючи на те, що вже кінець місяця.

У розпорядженні OBOZREVATEL опинився скріншот листування із загального чату в Telegram. У ньому помічники нардепів обурюються і пишуть, що раніше такого бардака не відбувалося (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

"Як нове керівництво підписує розпорядження – так і нараховує бухгалтерія і видає каса. Такого бардака з затягуванням ніколи не було", – написав один з учасників бесіди. Інший додав: "А обіцяли кінець епохи бідності".

Переписка помічників нардепів в чаті

Питання з виплатами пообіцяли закрити до 4 березня, розповіли помічники нардепів "Стране" на умовах анонімності.

Переписка помічників нардепів в чаті

Щоправда в п'ятницю, 28 лютого, після обіду почали видавати зарплату готівкою в касі. Але тільки тим, хто не встиг отримати картки.

"Процедура отримання коштів така, що від керівництва апарату або його заступників пишеться розпорядження на виплату, а вони починають тупити і через це все пізніше і пізніше отримують розпорядження від бухгалтерії на те, щоб їхати в казначейство і отримувати гроші, і вони доходять до того, що порушують закон. Якщо сьогодні не прийде на карту – це порушення закону ", – зазначив один з помічників.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, скільки отримують українські топ-чиновники і чому це занадто багато.

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