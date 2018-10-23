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Помічник Путіна назвав українців братнім народом для Росії: вони відповіли

4.5тЧитати матеріал російською

Прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков назвав українців братнім народом для росіян.

Про це помічник Путіна заявив, коментуючи указ президента про введення відповідних санкцій проти України.

"Ми не вважаємо своїм візаві стосовно рестрикцій український народ. Український народ був і залишається братнім для росіян, за винятком представників цього народу, які загрузли в націоналістичних та ультранаціоналістичних настроях", - заявив Пєсков.

У свою чергу українці швидко відповіли в соцмережах на слова прес-секретаря, заявивши, що Пєсков помиляється, адже вони вже давно не вважають себе "братами" жителів РФ.

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"До Пєскова досі не дійшло, що для українців уже майже 5 років немає гіршої образи, ніж коли скрепостанці називають нас "братами", - відповів політолог Олексій Голобуцький.

"Тамбовський вовк тобі брат!" "Твої брати в яру коня доїдають", "Досить вішати локшину на вуха. Де він бачив цей братній народ?" - пишуть інші коментатори.

Помічник Путіна назвав українців братнім народом для Росії: вони відповіли
Помічник Путіна назвав українців братнім народом для Росії: вони відповіли
Помічник Путіна назвав українців братнім народом для Росії: вони відповіли
Помічник Путіна назвав українців братнім народом для Росії: вони відповіли
Помічник Путіна назвав українців братнім народом для Росії: вони відповіли
Помічник Путіна назвав українців братнім народом для Росії: вони відповіли

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Путін виступив із нахабною заявою про Крим, сказавши, що Севастополь нібито де-юре завжди був у складі Росії.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Дмитро ПєсковОлексій Голобуцький
Місце
Росія
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Небратья очень внимательно следят за высказываниями российского руководства. Я бы даже сказал с трепетом.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Пупкин Сережа, это говорит свино-собака на украинском сайте😂😂
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rauschensky felix
rauschensky felix
это личное дело путина как называть хохлов. он может и сомалийских негров называть братьями, больштинству россиян на это пох...на укроине живут наши холопы и мохнатки-жены наших холопов. которых мы время от времени оплодотворяем мокшанским семенем.
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Мартененко Сергей, задело тебя?))
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
rauschensky felix,а ты какое отношения имеешь к россиянам,ты какцап-раб царя.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
выблюдки ведущие против нас войну братьями нам быть не могут! Украинская армия прекрасно пердолит росийскубю армию на Донбассе! росийская армия может только на слабых нападать и безоружных убивать а как воевать так они как последние сцыкуны сразу драпают наперегонки! Нету сцыкливее армии в мире чем росийская-эксперты! эти лилипутинские пердуны при хорошем бое бегут первыми наутек ссуки!
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rauschensky felix
rauschensky felix
Кожедуб Руслан, на донбассе нет россияской армии и ты это прекрасно знаешь. росармия есьт в крыму, только долбессные всу туда не суются, так как знают-таких пиздюлей получат, что иловайский котел покажется мелкой неприятностью
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