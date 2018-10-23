Помічник Путіна назвав українців братнім народом для Росії: вони відповіли

Прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков назвав українців братнім народом для росіян.

Про це помічник Путіна заявив, коментуючи указ президента про введення відповідних санкцій проти України.

"Ми не вважаємо своїм візаві стосовно рестрикцій український народ. Український народ був і залишається братнім для росіян, за винятком представників цього народу, які загрузли в націоналістичних та ультранаціоналістичних настроях", - заявив Пєсков.

У свою чергу українці швидко відповіли в соцмережах на слова прес-секретаря, заявивши, що Пєсков помиляється, адже вони вже давно не вважають себе "братами" жителів РФ.

"До Пєскова досі не дійшло, що для українців уже майже 5 років немає гіршої образи, ніж коли скрепостанці називають нас "братами", - відповів політолог Олексій Голобуцький.

"Тамбовський вовк тобі брат!" "Твої брати в яру коня доїдають", "Досить вішати локшину на вуха. Де він бачив цей братній народ?" - пишуть інші коментатори.

Пєсков про спецзаходів до України: Ми не вважаємо своїм візаві по рестрикції український народ. Український народ був і залишається братським для росіян, за винятком представників цього народу, які загрузли в націоналістичних та ультранаціоналістичних настроях pic.twitter.com/wkDUtVDuLB - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 23 жовтня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Путін виступив із нахабною заявою про Крим, сказавши, що Севастополь нібито де-юре завжди був у складі Росії.