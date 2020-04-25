Молодий американець Джон Коельо, який помер від коронавірусу, перед смертю встиг написати в телефоні зворушливий лист для своїх дружини і дітей.

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Як пише People, 32-річний чоловік склав послання за день до того, як його інтубували. Однак дружина померлого Кеті, яка прожила з ним у шлюбі сім років, виявила прощання кохання вже після того, як його серце зупинилося.

За словами жінки, її чоловік боровся за своє життя протягом 28 днів, 20 з яких перебував на ШВЛ.

Джонатан Коельо з сім'єю People

"У Джонатана несподівано зупинилося серце, і він помер. Йому було значно краще в останні кілька днів, і нам дали дуже оптимістичний прогноз. Медсестра сказала мені, що вона й гадки не має, що трапилося і чому", – поділилася своїм горем Кеті Коельо.

Ймовірно, летальний результат трапився через те, що Джонатан двічі хворів на рак – у 8 і 16 років. Чоловік перебував у стані ремісії протягом майже 20 років. Однак наявність онкологічного діагнозу, ймовірно, стала причиною тяжкого перебігу коронавірусної хвороби.

Джонатан Коельо залишив перед смертю зворушливий лист родині People

"Я сиділа з Джонатаном у відділенні інтенсивної терапії після того, як це трапилося, і просто плакала і розповідала йому, як сильно я і діти його любимо. Коли мені повернули телефон чоловіка, я увімкнула його. За день до інтубації Джонатан написав записку", – розповіла Кеті.

За її словами, в ній чоловік з любов'ю писав про те, як він пишався своєю сім'єю, і адресував теплі слова кожному з рідних – дружині, дочці і синові.

"Я люблю вас всім серцем. І ви дали мені краще життя, ніж я коли-небудь просив", – зворушливо звернувся батько до дітей.

"Мені так пощастило, я так пишаюся тим, що є твоїм чоловіком і батьком Браедіну і Пенні. Кеті, ти найкрасивіша, найтурботливіша людина, яку я коли-небудь зустрічав. Ти дійсно єдина в своєму роді. Переконайся, що живеш щасливо і з тієї ж пристрастю, яка змусила мене закохатися в тебе. Бачити, що ти найкраща мама для дітей, – це найбільша річ, яку я коли-небудь відчував", – написав Джонатан для коханої дружини.

Джонатан Коельо People

Потім він знову звернувся до 10-місячної Пенелопи і дворічного Браедіна, який також бореться із серйозними хворобами, серед яких – церебральний параліч.

"Нехай Браедін знає, що він мій найкращий друг, і я пишаюся тим, що є його батьком і всім тим дивовижним, що він робив і продовжує робити. Нехай Пенелопа знає, що вона принцеса і може мати все, що захоче в житті. Мені так пощастило", – завершив проникливий лист загиблий від коронавірусу Джонатан Коельо.

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