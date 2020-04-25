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26 квітня • оновлено в 02:34
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Померлий від COVID-19 чоловік залишив зворушливий лист родині: зробили життя кращим, ніж я просив

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Молодий американець Джон Коельо, який помер від коронавірусу, перед смертю встиг написати в телефоні зворушливий лист для своїх дружини і дітей.

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Як пише People, 32-річний чоловік склав послання за день до того, як його інтубували. Однак дружина померлого Кеті, яка прожила з ним у шлюбі сім років, виявила прощання кохання вже після того, як його серце зупинилося.

За словами жінки, її чоловік боровся за своє життя протягом 28 днів, 20 з яких перебував на ШВЛ.

Джонатан Коельо з сім'єю

Джонатан Коельо з сім'єю

People

"У Джонатана несподівано зупинилося серце, і він помер. Йому було значно краще в останні кілька днів, і нам дали дуже оптимістичний прогноз. Медсестра сказала мені, що вона й гадки не має, що трапилося і чому", – поділилася своїм горем Кеті Коельо.

Ймовірно, летальний результат трапився через те, що Джонатан двічі хворів на рак – у 8 і 16 років. Чоловік перебував у стані ремісії протягом майже 20 років. Однак наявність онкологічного діагнозу, ймовірно, стала причиною тяжкого перебігу коронавірусної хвороби.

Джонатан Коельо залишив перед смертю зворушливий лист родині

Джонатан Коельо залишив перед смертю зворушливий лист родині

People

"Я сиділа з Джонатаном у відділенні інтенсивної терапії після того, як це трапилося, і просто плакала і розповідала йому, як сильно я і діти його любимо. Коли мені повернули телефон чоловіка, я увімкнула його. За день до інтубації Джонатан написав записку", – розповіла Кеті.

За її словами, в ній чоловік з любов'ю писав про те, як він пишався своєю сім'єю, і адресував теплі слова кожному з рідних – дружині, дочці і синові.

"Я люблю вас всім серцем. І ви дали мені краще життя, ніж я коли-небудь просив", – зворушливо звернувся батько до дітей.

"Мені так пощастило, я так пишаюся тим, що є твоїм чоловіком і батьком Браедіну і Пенні. Кеті, ти найкрасивіша, найтурботливіша людина, яку я коли-небудь зустрічав. Ти дійсно єдина в своєму роді. Переконайся, що живеш щасливо і з тієї ж пристрастю, яка змусила мене закохатися в тебе. Бачити, що ти найкраща мама для дітей, – це найбільша річ, яку я коли-небудь відчував", – написав Джонатан для коханої дружини.

Джонатан Коельо

Джонатан Коельо

People

Потім він знову звернувся до 10-місячної Пенелопи і дворічного Браедіна, який також бореться із серйозними хворобами, серед яких – церебральний параліч.

"Нехай Браедін знає, що він мій найкращий друг, і я пишаюся тим, що є його батьком і всім тим дивовижним, що він робив і продовжує робити. Нехай Пенелопа знає, що вона принцеса і може мати все, що захоче в житті. Мені так пощастило", – завершив проникливий лист загиблий від коронавірусу Джонатан Коельо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше світ вразила трагедія 32-річної жінки з Великобританії, яка померла, побачивши як труну з її матір'ю, котра стала жертвою COVID-19, опускають в землю. Через стрес у дочки загиблої трапився сильний серцевий напад.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
США
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