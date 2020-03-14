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14 березня • оновлено в 18:27
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Померлих від коронавірусу в Україні будуть ховати за новими правилами: інструкції

8.4т
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Перед похованням померлих від коронавірусу в Україні буде проводитися дезінфекція тіл.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я України Ігор Кузін, повідомляє 24 канал.

"Рекомендації досить загальні, не спеціальні для коронавірусу, але вони прописують специфічні процеси дезінфекції після проведення аутопсії – судово-медичної процедури", – розповів він.

Як будуть ховати померлих від коронавірусу

Як будуть ховати померлих від коронавірусу

У свою чергу, представник Київської міської державної адміністрації Юлія Грамотна зазначила, що церемонія поховання – це масовий захід, тому його потрібно проводити відповідно до вимог карантину.

"Поховання, воно має бути скромним. Це все прописано в загальних правилах. Скупчення понад 60 людей може бути центром поширення коронавірусу", – підкреслила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 березня в Радомишлі від коронавірусу померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі. Це перша жертва інфекції в Україні.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
КМДА Міністерство охорони здоров'я смерть вірус
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Вна криматориев нет?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
А меньше 60 человек не может быть центром распространения вируса, например 59?
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