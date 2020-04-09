Померли в один день: на Львівщині коронавірус забрав життя подружньої пари

У Львівській області від ускладнень, викликаних коронавірусом COVID-19, в одну ніч померли чоловік і жінка.

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Про це повідомила заступниця міського голови з гуманітарних питань Галина Слічна, передає Укрінформ. За її словами, жінка проходила лікування в клінічній лікарні №1 імені Князя Лева. Минулої суботи, 4 квітня, її стан погіршився і жінку перевели в інфекційну лікарню. Там же перебував і її чоловік.

"Йому теж зробили ПЛР-аналіз. Але він помер іще до того, як надійшли результати аналізів", – сказала вона.

Жінці було 58 років, вона перебувала на апараті ШВЛ. Страждала супутніми захворюваннями – онкологією. Її чоловік був госпіталізований із пневмонією, підозрювали, що заражений COVID-19. Подружжя контактувало раніше з особами, хворими COVID-19.

Нагадаємо, у Львівській області 4 квітня була зафіксована перша смерть від коронавірусу.

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