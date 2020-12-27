Померла відома українська журналістка Зеленська

Померла відома українська журналістка і громадська діячка Катерина Зеленська.

Як написав у Facebook політичний діяч Олесь Шевченко, Зеленська була талановитою і чесною журналісткою, активно допомагала в діяльності опозиційного до влади Українського культурологічного клубу.

Онука померлої Надія Набока повідомила "Детектору медіа", що прощання та відспівування відбудеться 30 грудня о 14:00 у крематорії на Байковому цвинтарі. Цього дня Зеленській мало б виповнитися 89 років.

Сином Катерини Зеленської був Сергій Набока – київський журналіст, дисидент, правозахисник, засновник перших незалежних українських ЗМІ. Він помер 2003 року від сердечного нападу на 48 році життя.

Катерина Зеленська працювала журналістом у популярному часописі "Україна" istpravda.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, український журналіст, музичний оглядач, продюсер, радіо і телеведучий Олександр Євтушенко помер у віці 63 років.