Померла українська художниця та волонтерка

Померла відома волонтерка, іконописиця та художниця Тетяна Думан.

Про це повідомила її сестра Василина на своїй сторінці у Facebook. Жінка тривалий час боролася із раком мозку.

"О 4:30 померла наша Таня. Якщо ви хотіли якось нам допомогти – перекажіть кошти на кисневі апарати. Моя дівчинка пішла до коханого Господа. Нам уже нічого не треба", – написала сестра.

Тетяна проходила дороговартісне лікування в Україні та за кордоном. Для неї рідні, знайомі та волонтери організовували благодійний збір коштів. Проте лікування, на жаль, не допомогло: після видалення пухлини збільшився набряк мозку та утворилось нове вогнище. Жінка померла у лікарні.

Тетяна Думан та її чоловік, іконописець Левко Скоп, з початку війни на Донбасі займалися волонтерською діяльністю. Зокрема, завдяки своїм картинам зібрали для українських військових понад три мільйони гривень.

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