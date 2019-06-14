Померла в черзі до лікаря: подробиці смерті пенсіонерки в Києві

Жінці, яка померла в консультативно-діагностичному центрі на вул. Гарматній у Києві, стало зле через п'ять хвилин після того, як донька привела її туди.

Лікар не встигла надати допомогу, оскільки, коли вона підбігла до неї, пенсіонерка вже померла. Про це OBOZREVATEL розповіли в медичному закладі, де сталася надзвичайна подія.

Жінка померла в черзі до лікаря Інформатор

Нагадаємо, що українців обурило фото з медичного закладу Солом'янського району Києва. На ньому видно, що на дивані в коридорі біля кабінету лікаря сидить мертва жінка, укрита простирадлами. Коментатори повідомляли, що тіло тут перебуває давно, далеко сидять пацієнти, які чекають черги на прийом і ніяк не реагують на те, що відбувається. Також писали, що на виклики швидка так і не приїхала, і фактично жінка померла в черзі до лікаря.

За словами заступника директора консультативно-діагностичного центру Ольги Поліщук, жінка була 1947 року народження.

"Її на прийом привела донька, тому що мама відчула слабкість. Вони прийшли, на ліфті піднялися на третій поверх, і сіли на диван. Буквально через п'ять хвилин пацієнтці стало зле. Донька побігла за лікарем. Медика викликали з прийому, і поки вона добігла по коридору до жінки, та вже померла. Пацієнти викликали швидку, але повідомили, що жінка вже померла. У таких випадках швидка не приїжджає", – пояснює Поліщук.

Пізніше в поліклініку приїхала поліція. "До приїзду правоохоронців ми не маємо права чіпати тіло. Тому що це раптова смерть і поліція повинна встановити – смерть настала природним способом або була насильницькою. Після їхнього від'їзду викликали бригаду, яка відвозить тіла в морг. Скільки часу пройшло, я не знаю", – додає вона.

Що ж до людей, які сиділи в черзі, то Поліщук зазначає, що їм запропонували піти, але вони не погодилися і чекали свого прийому.

Місце НП Google-карти

У поліції Солом'янського району нам підтвердили, що їхні співробітники виїжджали на місце. "Літня жінка сиділа в черзі до лікаря, і їй стало зле. Поки її донька побігла за лікарем, вона померла. Їй просто не встигли надати допомогу. Що стосується відмови швидкої приїхати, у нас таких даних немає", – повідомила прес-секретар Нацполіції Солом'янського району Олена Мошко.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Медики дитячої лікарні №7 у Печерському районі Києва відмовили в допомозі дитині, яку вкусив кліщ.

Після медичної реформи головні лікарі центрів первинної медико-санітарної допомоги (колишніх поліклінік) стають одноосібними розпорядниками грошей, які заробляють медики. В результаті фінансами вони розпоряджаються як хочуть, а лікарі скаржаться на низькі зарплати і свавілля начальства.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!