Померла теща Порошенка

Дар'я Дурова Суспільство 21:26, 10.11.2020 Оновлено: 21:37, 10.11.2020

У вівторок, 10 листопада, померла матір Марини Порошенко, дружини п'ятого українського президента, – Людмила Переведенцева.

Про це у Facebook повідомив Петро Порошенко. "Цього року ми з Мариною осиротіли", – написав він.

Причину смерті жінки він не уточнив. Однак, раніше в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" п'ятий президент розповідав про те, що матір його дружини знаходиться у важкому стані через коронавірус.

Порошенко написав у соцмережі, що в 2020 році він і його дружина осиротіли.

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Відомо, що Людмила Переведенцева народилася 18.02.1936. Деякий час вона працювала на заводі "Арсенал".

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