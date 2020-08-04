Померла мати Ігоря Коломойського

Мирослав Семенюк Суспільство 00:53, 5.08.2020 Оновлено: 00:56, 5.08.2020

На 81-му році життя померла мати бізнесмена Ігоря Коломойського Зоя Коломойська.

Як повідомляється на офіційному сайті Об'єднаної єврейської громади України, її не стало 4 серпня.

"Об'єднана єврейська громада України від імені єврейської спільноти, від імені єврейських громад і організацій України висловлює сім'ї Коломойських співчуття", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні померла мати колишнього народного депутата, президента хокейного клубу "Донбас" Бориса Колеснікова.

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