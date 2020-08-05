Померла мати Ігоря Коломойського

На 81-му році життя померла мати бізнесмена Ігоря Коломойського Зоя Коломойська.

Як повідомляється на офіційному сайті Об'єднаної єврейської громади України, її не стало 4 серпня.

"Об'єднана єврейська громада України від імені єврейської спільноти, від імені єврейських громад і організацій України висловлює сім'ї Коломойських співчуття", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні померла мати колишнього народного депутата, президента хокейного клубу "Донбас" Бориса Колеснікова.