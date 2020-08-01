Помер заступник командира УДА Андрій "Червень" Гергерт

У суботу, 1 авгсута, помер заступник командира Української добровольчої армії Андрій Гергерт з позивним "Червень".

Як повідомив в Facebook мер Львова Андрій Садовий, причиною смерті стало онкологічне захворювання.

"Щойно стало відомо, що від важкої хвороби помер заступник командира Української добровольчої армії Андрій Гергерт. Смерть знайшла його у важкій боротьбі з раком. Але ми ніколи не забудемо подвигу Героя. Співчуття всім рідним та близьким! Вічна пам‘ять захиснику України!" – написав Садовий.

Андрій Гергерт. Фото з фейсбуку

Андрій Гергерт. Фото з фейсбуку

У Facebook колишній перший заступник глави Національної поліції В'ячеслав Аброськін зазначив, що Гергерт "зробив все, щоб була Україна, але не зміг себе вберегти для своєї сім'ї, для своїх дітей".

"Для мене в пам'яті він залишиться назавжди таким зі словами: "Генерал, у мене серце болить за Україну!" Спочивай з миром, брат!" – написав Аброськін.

Військовий Олексій Петров в Facebook додав, що "російські окупанти ще кілька поколінь будуть здригатися" при згадці імені бійця.

Андрій Гергерт є уродженцем Львівської області, навчався на ветеринарного лікаря. З 2001 року він займався бізнесом в Криму, а в Київ переїхав під час Майдану. Познайомившись з Дмитром Ярошем, Гергерт незабаром приєднався до "Правого сектору".

На Донбасі воював з 2014 року, був заступником командира 2-го запасного батальйону, пізніше став командиром 8-ї окремої роти ДУК, яка з часом збільшилася до батальйону. У в 2016 році був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня. У 41-річного Гергерт залишилися четверо дітей.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Київській області трагічно помер колишній боєць батальйону "Госпітальєри" Олег Лозинський з позивним "Грізлі".