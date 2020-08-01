У суботу, 1 авгсута, помер заступник командира Української добровольчої армії Андрій Гергерт з позивним "Червень".

Як повідомив в Facebook мер Львова Андрій Садовий, причиною смерті стало онкологічне захворювання.

"Щойно стало відомо, що від важкої хвороби помер заступник командира Української добровольчої армії Андрій Гергерт. Смерть знайшла його у важкій боротьбі з раком. Але ми ніколи не забудемо подвигу Героя. Співчуття всім рідним та близьким! Вічна пам‘ять захиснику України!" – написав Садовий.

Андрій Гергерт. Фото з фейсбуку

Андрій Гергерт. Фото з фейсбуку

У Facebook колишній перший заступник глави Національної поліції В'ячеслав Аброськін зазначив, що Гергерт "зробив все, щоб була Україна, але не зміг себе вберегти для своєї сім'ї, для своїх дітей".

"Для мене в пам'яті він залишиться назавжди таким зі словами: "Генерал, у мене серце болить за Україну!" Спочивай з миром, брат!" – написав Аброськін.

Військовий Олексій Петров в Facebook додав, що "російські окупанти ще кілька поколінь будуть здригатися" при згадці імені бійця.

Помер заступник командира УДА Андрій "Червень" Гергерт

Помер заступник командира УДА Андрій "Червень" Гергерт

Помер заступник командира УДА Андрій "Червень" Гергерт

Помер заступник командира УДА Андрій "Червень" Гергерт

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Київській області трагічно помер колишній боєць батальйону "Госпітальєри" Олег Лозинський з позивним "Грізлі".