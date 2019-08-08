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Помер засновник Департаменту контррозвідки СБУ: чим він відомий

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В Україні в четвер, 8 серпня, помер засновник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Віталій Хлевицький.

Він пішов із життя на 52-му році. Про це на сторінці у Facebook повідомила прес-служба відомства.

Відзначається, що Хлевицький був одним із перших, хто вказав на важливість інформаційної безпеки країни в сучасних умовах.

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Віталій Хлевицький

Віталій Хлевицький

facebook.com/SecurSerUkraine

Відомо, що він народився 24 червня 1968 в Ужгороді Закарпатської області. У 1990 році закінчив Київське вище інженерне радіотехнічне училище протиповітряної оборони за фахом "радіоінженер". Після цього в грудні 1992-го проходив службу в Збройних Силах СРСР і ЗС України.

До квітня 2014 року Хлевицький займав оперативні та керівні посади в Центральному апараті Служби безпеки України. У 1998-му отримав другу вищу юридичну освіту.

"Як кандидат юридичних наук брав безпосередню участь у підготовці низки законодавчих та інших нормативно-правових актів, відомчих наказів та інструкцій у сфері інформаційної безпеки. Є автором і співавтором понад тридцяти наукових робіт і статей.

Діяльність Хлевицького була відзначена високими державними та відомчими нагородами", – йдеться в повідомленні.

"У пам'яті всіх, хто знав Віталія Борисовича, він залишиться люблячим чоловіком, талановитим, рішучим, відкритим, розумним і чуйним колегою, керівником і другом. А започаткована ним справа й надалі залишатиметься однією із складових забезпечення безпеки України!" – підсумували в СБУ.

Як писав OBOZREVATEL, 22 липня помер відомий український юрист і політичний діяч Віктор Мусіяка. Він був одним з авторів Конституції України.

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Україна
Теги
Служба безпеки України смерть
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Не выдержал реалии нашей сраной жизни. Жаль.
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