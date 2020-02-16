Боровся п'ять років: помер боєць АТО, важко поранений на Донбасі

У Бердянську Запорізької області помер учасник АТО Дмитро Шапка, який отримав тяжке поранення на Донбасі в 2015 році.

Чоловік помер у п'ятницю, 14 лютого, повідомляється на Facebook-сторінці "Товариства ветеранів АТО – Бердянськ".

Із 2014 року Шапка воював у складі ЗСУ. У нього залишилося двоє дітей.

У Бердянську помер воїн ЗСУ Дмитро Шапка РБК-Україна

Поранення воїн отримав у районі села Спартак Донецької області (позиція "Зеніт" поблизу Донецького аеропорту, розташована на території колишнього зенітно ракетного дивізіону).

"Майже п'ять років чоловік боровся з наслідками контузії", – сказано в повідомленні.

Прощання з учасником АТО відбудеться 17 лютого о 14:00 годині в траурному залі "Надія вічного життя" в Бердянську на вулиці Нагірній, 18.

Дмитро Шапка pro.berdiansk.biz

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українців вразила історія майора ЗСУ Василя Мулика, Народного Героя України, який зумів вижити під час ракетної атаки по його вертольоту в 2014 році на Донбасі.

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